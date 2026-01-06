Galaxy S26 Ultra : Samsung aurait décidé de revenir en arrière sur ce point précis et c’est vraiment dommage

Un nouveau rapport coréen affirme qu'un élément clé sur Galaxy S26 Ultra va changer par rapport aux dernière générations. En effet, une innovation apparue avec le Galaxy S24 Ultra ne serait pas reconduite cette année.

Il est bien difficile de s'enthousiasmer à l'approche du Galaxy S26 Ultra, tant Samsung enchaîne les décisions étranges. Si l'on en croit les fuites, le constructeur coréen cumule les paris risqués, ne serait-ce qu'au niveau du design du smartphone, dont certains détails pourraient faire tiquer les utilisateurs. Il se murmure que ce dernier embarquerait plus de RAM… mais que cette version ne serait pas disponible en Europe.

Du côté des fonctionnalités, un petit vent d'espoir a soufflé sur ceux qui comptent tout de même dépenser leurs sous pour le modèle premium de cette année. En effet, on parle beaucoup ces derniers jours du mode d'affichage spécial qui permet de camoufler son écran et le protéger des regards indiscrets. Mais là encore, il semblerait qu'il ne s'agisse finalement plus d'un argument de vente. Du moins, si l'on se réfère à un récent rapport du Financial News.

Le Galaxy S26 Ultra n'aura pas le droit à cette innovation

Le média coréen a récemment publié un rapport affirmant que la technologie Flex Magic Pixel, qui permet cette prouesse, ne serait pas exclusive au modèle Ultra, mais serait en réalité disponible pour tous les Galaxy S26. Nul besoin de casse votre porte-monnaire si cette fonctionnalité vous intéresse, donc. Mais ce n'est pas tout. Le Financial News rapporte également que Samsung aurait fait un choix assez étrange concernant son flagship.

Selon ce dernier, le Galaxy S26 Ultra n'aura pas le droit à un châssis en titane, alors que les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S25 Ultra y ont eu droit. Cette décision peut donc paraître assez étonnante, mais peut en réalité s'expliquer assez facilement. La semaine dernière, nous vous rapportions que Samsung serait parvenu à ne pas augmenter le prix de ses futurs smartphones, et ce, malgré la crise de la RAM qui touche actuellement le marché. Il se peut donc que le constructeur ait dû se résoudre à quelques concessions.

