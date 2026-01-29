Samsung Galaxy A36 : le smartphone passe à prix cassé pour la fin des soldes !

Si vous cherchez un smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques solides, ce bon plan est fait pour vous ! Sorti il y a moins d’un an, le Samsung Galaxy A36 voit son prix chuter durant des soldes. Il passe ainsi à 299,99€ au lieu de 401,99€. C’est un excellent prix !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Cette année encore, les soldes ont tenu toutes leurs promesses avec de belles promotions sur les produits high-tech. Vous attendez une chute de prix conséquente pour vous équiper d’un smartphone puissant mais pas cher ? Auchan affiche en ce moment une offre intéressante sur le Samsung Galaxy A36.

Sorti au printemps dernier, le Galaxy A36 est actuellement l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme du marché. Et durant les soldes, il passe de 401,99€ à 299,99€ seulement dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go. L’appareil est directement vendu par Auchan et la livraison est gratuite. Vous pouvez aussi le récupérer rapidement avec le retrait en 1h seulement en magasin.

Samsung Galaxy A36 : le smartphone au rapport qualité-prix imbattable est encore moins cher pour les soldes !

Le Galaxy A36 est un smartphone avec des caractéristiques de milieu de gamme mais à prix sacrifié pour les soldes. À seulement 299,99€, c’est une excellente affaire !

Il est équipé d’un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces qui profite d’une définition Full HD+ (1080 x 2340 pixels), d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et d’une luminosité maximum de 1 200 nits. Vous profitez ainsi d’une expérience fluide pour profiter de vos contenus dans les meilleures fonctions, même en plein soleil.

Sous le capot, le Samsung Galaxy A36 embarque une puce 8 cœurs Snapdragon 6 Gen 3 épaulée par 6 Go de RAM. Grâce à cette configuration, vous bénéficiez d’une navigation réactive et des fonctionnalités avancées de l’IA.

Côté photo, ce smartphone n’est pas en reste puisqu’il est doté d’un triple module à l’arrière composé d’un capteur principal grand-angle de 50 MP avec stabilisation optique, d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur macro de 5 MP. Enfin, il est particulièrement robuste et endurant car il est certifié IP67 et dispose d’une batterie de 5000 mAh.