Exynos 2600 : Samsung dévoile officiellement sous toutes ses coutures la première puce mobile 2 nm au monde

Samsung dévoile officiellement les spécifications de sa prochaine puce, qui n’est autre que le tout premier SoC gravé en 2 nm du marché. Les futurs Galaxy S26 destinés au marché européen devraient en profiter. La promesse faite par Samsung est claire : « aucun compromis ». IA, gaming, performances et gestion thermique : tout a été optimisé. Découvrez l’Exynos 2600.

Samsung a, début décembre, confirmé l’existence de sa future puce haut de gamme : l’Exynos 2600, qui devrait équiper certains Galaxy S26, notamment ceux du marché européen – exception faite du modèle Ultra. C’était dans une vidéo de trente secondes publiée sur YouTube. Mis à part la promesse, en substance, qu’aucun compromis ne serait fait pour « exprimer l’exceptionnel », la firme sud-coréenne avait été avare en détails. Un leaker, UniverseIce, s’en était alors chargé pour elle.

C’était sans compter sur une nouvelle vidéo que Samsung vient tout juste de poster sur YouTube (et que vous pourrez découvrir à la fin de l’article). Elle dure cette fois-ci presque deux minutes et Samsung y dévoile les principales spécifications de l’Exynos 2600, la « première puce gravée en 2 nm du marché » avec une architecture GAA (Gate-All-Around) : une étape charnière pour la marque – et probablement pour le secteur des semi-conducteurs.

L’Exynos 2600 : la première puce 2 nm du marché profite d'une nouvelle architecture CPU

En préambule, notons que toutes les comparaisons sont faites par rapport à l’Exynos 2500. Passons maintenant aux choses sérieuses. Le SoC est doté d’une nouvelle architecture CPU : Samsung a abandonné les petits cœurs basse consommation au profit de nouveaux cœurs C1-Ultra et C1-Pro reposant sur la dernière architecture Arm v9.3. En détail, il y a sous le capot :

Un cœur principal C1-Ultra cadencé à 3,8 GHz

Trois cœurs haute performance C1-Pro à 3,25 GHz

Six cœurs orientés efficacité C1-Pro à 2,75 GHz

Samsung annonce ainsi : une amélioration des performances du CPU jusqu’à 39 %, un renforcement des performances en apprentissage automatique directement sur l’appareil et une meilleure fluidité des fonctions IA. L’IA est en effet une pierre angulaire de l’Exynos 2600 : la firme sud-coréenne promet une hausse de 113 % des performances en IA générative, ainsi qu’une expérience plus sûre grâce à une cryptographie hybride post-quantique.

Gaming, photo… : l'Exynos 2600 mise beaucoup sur l'IA et répond aux problèmes de chauffe

Cet accent mis sur l’IA se retrouve également dans la solution photo entièrement réinventée : l’ISP intégré est intelligent et le traitement piloté par l’IA afin d’offrir une consommation réduite et un niveau de détail accru. Par exemple, on retrouve une réduction du bruit vidéo par deep learning pour une meilleure qualité en basse lumière. L’ISP prend en charge des capteurs photo jusqu’à 320 mégapixels et l’enregistrement en 8K à 30 images par seconde.

L’Exynos 2600 pourrait être le meilleur allié gaming de votre futur smartphone : il intègre – comme l’avait déclaré le leaker – un GPU Xclipse 960. Ce dernier offrirait jusqu’à 50 % d’amélioration des performances en ray tracing. De plus, Exynos Neural Super Sampling (ENSS) fait ses débuts et promet jusqu’à 3 fois plus de fluidité en jeu grâce à l’IA, qui permet également de contrôler la consommation en énergie.

Finalement, l’Exynos 2600 profiterait d’une architecture thermique innovante en étant le premier SoC mobile à être doté de la nouvelle technologie Heat Path Block qui permettrait jusqu’à 16 % de réduction de la résistance thermique. Cela permettrait de corriger les problèmes de surchauffe signalés sur les précédentes générations.