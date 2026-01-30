GeForce Now est disponible sur Linux, on peut enfin jouer aux AAA sur un PC peu puissant

GeForce Now débarque sur Linux avec une application native. Le service de cloud gaming de Nvidia continue de s'étendre et de permettre le jeu en streaming sur plus de supports.

Windows devient de moins en moins indispensable pour jouer aux jeux vidéo. Avec Proton, l'émulateur de Valve développé à partir de Wine, 90 % des jeux Windows tournent déjà sur Linux. Et l'émergence du cloud gaming permet également de profiter des jeux les plus gourmands en ressources sur Linux, même avec un PC mal équipé.

Nvidia annonçait il y a peu l'arrivée d'une application native GeForce Now pour Linux, celle-ci est désormais disponible. Elle est encore en version bêta, mais elle est fonctionnelle. Pour en bénéficier, il faut un système Ubuntu 24.04, ou une version ultérieure de cette distribution Debian. L'entreprise explique qu'apporter GeForce Now de manière optimisée et officielle sur Linux “était l'une des demandes les plus fréquentes de la communauté des joueurs PC”.

GeForce Now change la donne pour les joueurs Linux

GeForce Now s'est peu à peu imposé sur les plateformes majeures : Windows, macOS, Chromebooks, appareils mobiles et téléviseurs connectés. Il s'agit du service de cloud gaming le plus performant depuis son lancement, offrant une qualité graphique et surtout une stabilité de la connexion inégalées, avec très peu de latence. Il vient par contre à un prix :

21,99 euros par mois pour GFN Ultime (performances jusqu'à RTX 5080, définition 5K, 240 fps)

10,99 euros par mois pour GFN Performance (jusqu'à 1 440p et 60 fps)

La formule gratuite est limitée au 1 080p, à des sessions de 1 heures de jeu et peut imposer une file d'attente

Au-delà de la disponibilité sur Linux, GeForce Now enrichit son catalogue de dix nouveaux jeux :