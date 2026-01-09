Samsung prévient : ses prix vont augmenter à cause de la crise de la mémoire

Samsung l'admet, le prix de ses produits va être revu à la hausse pour s'adapter à l'augmentation des coûts de la mémoire. Et le Galaxy S26 devrait être le premier exemple majeur de cette politique tarifaire.

La pénurie de composants de mémoire pour l'électronique grand public, causée par la demande démesurée des activités liées à l'IA, font craindre depuis plusieurs semaines une hausse de prix des produits : barrettes de RAM, smartphones, ordinateurs portables, cartes graphiques, bref tout ce qui contient de la mémoire. Il se murmure même que Valve est bien embêté par la situation pour sa console de salon Steam Machine, qui devrait sortir début d'année 2026, et dont on ne connaît toujours pas le prix.

Nous vous rapportions aussi que Samsung était inquiet pour le prix de son propre Galaxy S26, alors même que l'entreprise est un leader mondial de la mémoire. Samsung aurait demandé à rencontrer en urgence Micron, qui a annoncé la fin de sa marque Crucial (RAM et SSD) pour se concentrer sur son activité de fournisseur de mémoire aux serveurs IA. Et il semble bien que le fabricant sud-coréen prépare le terrain à une hausse des tarifs de ses appareils.

Le prix des Galaxy S26 sera sans doute plus élevé

“Des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs vont survenir et affecter tout le monde”, a déclaré Wonjin Lee, porte-parole de Samsung, auprès de Bloomberg. “Les prix augmentent déjà. Bien évidemment, nous ne souhaitons pas faire peser ce fardeau sur les consommateurs, mais nous allons devoir envisager de revoir le prix de nos produits”, a-t-il poursuivi. Comme on pouvait s'en douter, la hausse des coûts de la mémoire va être répercutée sur les consommateurs.

Les Galaxy S26 devraient être présentés par Samsung le 25 février 2026 lors d'une conférence Galaxy Unpacked. On connaitra alors les prix officiels des smartphones phares de la marque, mais certaines informations laissent déjà envisager une augmentation tarifaire par rapport à la génération antérieure. Aux États-Unis, Samsung appliquerait une augmentation de 30 à 50 dollars US pour ses nouveaux mobiles. Le Galaxy S26 coûterait 829 dollars US, le Galaxy S26+ 1 029 dollars US et le Galaxy S26 Ultra 1 349 dollars US. Nul doute que les prix européens seront aussi adaptés à la hausse.