Realme va lancer le P4 Power en France en 2026, mais les normes CE vont changer sa fiche technique

Realme annonce le lancement du P4 Power. Ce smartphone a la batterie monstrueuse est disponible en Inde et en Amérique du Sud. La marque veut l’importer en France. Mais elle prévient d’ores et déjà : le modèle européen sera différent. A quoi faut-il s’attendre ? Voici nos hypothèses.

Les smartphones avec une énorme batterie, ce n’est pas nouveau. Certaines marques, comme Oukitel ou Ulefone, en ont fait leur cheval de bataille. Déjà en 2015, les capacités dépassaient les 10 000 mAh. Et plus récemment, elles ont dépassé les 20 000 mAh. Pour preuve, nous avons testé en 2024 le test complet du WP33 Pro d’Oukitel, un smartphone dont la batterie atteint 22 000 mAh pour une autonomie estimée à 10 jours. Des chiffres qui laissent rêveur les propriétaires d’iPhone Air et de Galaxy S25 Edge.

Une batterie de 7000 mAh dans un téléphone normal n'est plus rare

Seul souci de ce type de téléphone : le design. Le smartphone ne peut pas entrer dans une poche, il faut carrément un sac à dos. En comparaison des smartphones plus classiques, même de grande taille, le WP33 Pro est énorme : il est grand, il est épais et il est lourd. Bien sûr, la batterie n’est pas la seule en cause : le système audio étonnant, la coque renforcée, la poignée vissée… Dans l’inconscient collectif, batterie de 10 000 mAh et plus rime avec smartphone outdoor pour les chantiers et les sports extrêmes.

Cependant, les grandes batteries dans des téléphones « standard » sont de plus en plus courantes. OnePlus 15, Find X9 Pro, RedMagic 11 Pro, Realme GT 8 Pro… Les smartphones avec une batterie de 7000 mAh à 8000 mAh se multiplient. Et un autre devrait arriver prochainement en France : le Realme P4 Power. Il vient d’être officialisé par la marque. Il est d’ores et déjà disponible en Inde et en Amérique latine. Et Realme annonce par voie de communiqué de presse qu’il arrivera en France en 2026, sans plus de précision.

Le Realme P4 Power embarque une énorme batterie de 10 000 mAh

La particularité du Realme P4 Power est d’embarquer une énorme batterie de 10 001 mAh. C’est énorme. Et c’est d’autant plus une grande capacité que le smartphone ne ressemble pas à un modèle durci. Il mesure 9,1 mm d’épaisseur. Et il pèse 219 grammes. Ce sont des chiffres assez classiques. Le reste de la fiche technique est plutôt bien fournie pour un smartphone milieu de gamme. En voici les principaux éléments :

Écran AMOLED 1.5K 144 Hz de 6,8 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 7400 Ultra

8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage

Batterie 10001 mAh, compatible charge rapide 80 watts

Double capteur photo 50+8 MP

Capteur selfie 16 MP

Double haut-parleur, codec aptX, LE Audio et LHDC

Compatible WiFi 5, Bluetooth 5.4, 5G, GPS et USB 2.0

Certification IP69 et MIL-STD-810H

L’arrivée d’un smartphone aussi fin avec une aussi grosse batterie est donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui cherchent beaucoup d’autonomie dans un encombrement qui reste normal. De même pour la perspective de son arrivée en France. Il y a cependant un point important à soulever dans le communiqué de presse : « Les équipes de Realme travaillent sur une version spécifique pour le marché européen respectant les réglementations de batterie spécifique à l’EU ». Qu’est ce que cela veut dire ? C’est tout simple : la fiche technique du P4 Power européen sera différente.

La réglementation européenne aura raison des 10 000 mAh du P4 Power

Rappelons tout d’abord quelles sont les contours de cette réglementations. En Europe, tous les produits dotés d’une batterie rechargeable type Lithium ou Silicium sont soumis à quelques règles. La première est la certification CEI 62133-2 contre la perforation, la surcharge, les chocs thermiques et la pression interne. La seconde est la certification UN38.3 contre les chocs, les températures extrêmes et différentes pressions. La première certification est obligatoire pour une commercialisation en Europe. La seconde est nécessaire pour le transport par avion ou par route du smartphone.

Ces deux certifications obligent les constructeurs à utiliser des batteries dotées de protections physiques plus importantes. Si la coque de la batterie est plus épaisse, il y a donc moins de place pour le matériau actif (silicium ou lithium). Et donc moins d’énergie que la batterie peut emmagasiner. Nous l’avons vécu à plusieurs reprises avec certains smartphones Honor, notamment le tout récent Magic8 Pro dont la batterie de la version européenne est largement moins fournie que celle de la version chinoise.

Lire aussi – Batteries faciles à remplacer : la solution de Google pour satisfaire l’Europe sans sacrifier le design

L’hypothèse la plus probable ressemble à la décision de Honor sur le Magic8 Pro : le P4 Power aura certainement une batterie moins généreuse en Europe qu’en Chine, ici de l’ordre de quelques milliers de milliampères par heure. L’autre hypothèse possible est l’intégration d’une batterie de 10 000 mAh accompagnée d’une réorganisation interne des composants, avec, potentiellement, quelques concessions. Cette seconde hypothèse est peu probable, car cela demanderait beaucoup de développement et la création d’une ligne de production spécifique à la version européenne. Beaucoup de coûts sur un smartphone dont les marges restent faibles.