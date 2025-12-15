Pénurie de RAM : les futurs smartphones pas chers seront-ils obsolètes dès leur sortie ?

Un institut d’étude affirme que la prochaine pénurie de mémoire vive ne fera pas qu’augmenter le prix des smartphones. Elle aura un autre effet plus pervers sur l’équipement des téléphones qui permettra de compenser en partie l’augmentation des coûts. On vous explique pourquoi et quelles sont les conséquences au quotidien.

Nous espérons que votre smartphone actuel vous plait bien, parce que vous risquez d’avoir des difficultés à en changer dans les deux prochaines années. En effet, nous allons subir une forte pénurie sur la mémoire vive. Et cela va impacter de nombreux produits high-tech que nous utilisons tous les jours. Les ordinateurs et les smartphones en premier lieu, mais également les consoles de jeu vidéo, les boîtiers numériques, les cartes graphiques, etc. Et ce n’est pas tout : les voitures en consomment aussi beaucoup,

Cette pénurie aura plusieurs conséquences. La première a déjà été évoquée dans nos colonnes : il y aura forcément une hausse des prix. Et les constructeurs de smartphones s’attendent à une hausse de plusieurs dizaines d’euros qui ne seront pas entièrement absorbés par les marges. Vous devrez donc en payer une partie lors de l’achat de votre futur téléphone. Afin d’éviter que la note soit trop salée, une autre tendance se dessine selon TrendForce : une baisse de la fiche technique.

Les constructeurs vont limiter la quantité de RAM des smartphones

L’institut d’étude a en effet publié un rapport affirmant que les constructeurs pourraient compenser la hausse des coûts en faisant quelques concessions sur la fiche technique. La principale est la réduction du volume de RAM dans le téléphone. Les modèles haut de gamme ne devraient pas être impactés, mais les modèles 12 Go ne passeront pas à 16 Go ou plus. Les modèles milieu de gamme seront généralement limités à 8 Go et les paliers à 12 Go disparaitront progressivement. Les modèles entrée de gamme devront se contenter de 4 Go de RAM.

Baisser le volume RAM aura évidemment de nombreuses conséquences. D’abord le système sera moins performant en multitâche, puisque les applications ouvertes sont stockées dans la RAM pour y accéder rapidement. Moins il y a de RAM, moins le système peut y stocker d’applis. La baisse de RAM aura également un impact sur la fluidité des outils basés sur l’intelligence artificielle. Et n’oublions pas non plus que la RAM est nécessaire dans certains usages photo et vidéo. Avec 4 Go de RAM, un smartphone moderne est lent. Très lent. Ils risquent donc d’être inutilisables, même en sortie de boîte.

La RAM virtuelle n'est pas une bonne solution de remplacement

Et ce n’est pas la RAM virtuelle qui va les sauver, bien au contraire. Non seulement cette « mémoire vive » est plus lente, parce qu’elle est ponctionnée sur le stockage, mais elle accélère l’usure de ce dernier. Pourtant, certains constructeurs vont certainement communiquer sur la RAM virtuelle pour tromper les consommateurs.

Si l’étude de TrendForce se concentre sur l’impact de la pénurie sur le volume de RAM dans les PC et les smartphones, l’évolution de la fiche technique ne va pas se cantonner à la mémoire vive. La baisse des fiches techniques pourrait aussi toucher d’autres aspects du téléphone, comme la photo, le processeur ou encore l’écran. Cette crise, certainement aussi forte que celle des composants de 2021, durera plusieurs années. A l’occasion d’une réunion interne, les dirigeants de SK Hynix, l’un des principaux fabricants de RAM (avec Micron et Samsung) a annoncé que la production de DRAM sera limitée jusqu’en 2028.