Meilleurs écran et appareil photo, plus rapide, Nothing présente son Phone (4) avec un peu d’avance

Carl Pei évoque un design “audacieux”, ainsi que des nouveautés en performances, en affichage et en photo pour le Nothing Phone (4).

Les Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro se sont fait remarqués dans la base de données EPREL de la Commission européenne il y a peu, nous donnant de premières indications sur leurs caractéristiques. C'est désormais au tour de la marque de prendre officiellement la parole pour évoquer ses nouveaux smartphones de milieu de gamme et ce qu'il faut attendre d'eux.

Nothing a publié une vidéo mettant en scène son fondateur et président Carl Pei. Il explique que le fabricant ne prévoit pas de nouveau mobile haut de gamme cette année. Nous n'aurons donc pas de Phone (4) avant 2027. “Nous allons nous concentrer sur l'amélioration de notre série A avec le (4a). C'est notre série la plus vendue, et nous sommes ravis de la rapprocher encore davantage d'une expérience premium, que ce soit au niveau des matériaux, du design, de l'écran, de l'appareil photo…”, déclare-t-il.

Design “audacieux” pour le Phone (4)

Carl Pei estime que le Phone (4a) sera une “évolution complète de son prédécesseur à tous les niveaux”. Il ne rentre que peu dans les détails, mais on apprend par exemple que la technologie de stockage utilisée passe à la norme UFS 3.1, qui offre de meilleurs débits que l'UFS 2.2 de son précédesseur. Combiné à une nouvelle puce, ce changement devrait contribuer à rendre le smartphone plus rapide et offrir une expérience plus fluide.

Nothing est réputé pour le design singulier de ses smartphones (et de tous ses produits), la marque va continuer de cultiver ce facteur différenciant avec les appareils de la série Phone (4a). “Attendez-vous à des matériaux haut de gamme, à des expérimentations audacieuses en matière de couleurs, et à un rendu général particulièrement intéressant. J'ai hâte de voir la réaction de la communauté”, indique Carl Pei.

Il ne l'a pas confirmé, mais un précédent rapport faisait état de l'existance d'un modèle au coloris rose. On en saura bientôt plus, puisqu'une annonce plus complète et un lancement des Phone (4a) sont attendus prochainement. Carl Pei a aussi confirmé que Nothing allait augmenter ses prix à cause de la pénurie de RAM et la hausse des coûts de production.