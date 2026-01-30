Windows 11 est cassé de partout, Microsoft lance un plan d’urgence pour le réparer

En 2026, Microsoft va colmater les brèches de Windows 11. Constatant que son OS est cassé de toutes parts, l'éditeur va reprendre les bases pour améliorer l'expérience.

Microsoft fait face à un paradoxe. Windows 11 vient d'atteindre le milliard d’utilisateurs, dépassant cette marque symbolique plus rapidement que ne l'avait fait Windows 10. Mais le ras-le-bol des utilisateurs a rarement été aussi important maintenant que depuis Windows 8. Entre les mises à jour qui font planter les systèmes et fonctionnalités, et l'éditeur qui tente de nous forcer à utiliser son navigateur Edge ou son IA Copilot, la confiance semble brisée.

D'après les informations de The Verge, la firme états-unienne est en train de se rendre compte que la relation avec ses clients s'est fortement dégradée ces derniers mois. Elle tenterait de mettre en place un plan en interne pour améliorer la situation et regagner des bons points auprès du grand public.

Windows bientôt plus stable et performant ?

“Les retours que nous recevons de notre communauté de clients passionnés et de Windows Insiders sont clairs : nous devons améliorer Windows de manière significative pour les utilisateurs”, a déclaré Pavan Davuluri, président de la division Windows, dans un communiqué transmis au média. “Cette année, nous nous concentrerons sur la résolution des problèmes que nos clients nous signalent régulièrement : l'amélioration des performances du système, de sa fiabilité et de l'expérience utilisateur globale de Windows”, a-t-il poursuivi.

Ce type de prise de parole est assez rare. Microsoft n'est pas vraiment réputé pour sa capacité à se remettre en question et à écouter avec attention les utilisateurs de Windows. Mais l'entreprise ne pouvait plus ignorer la grogne. Des composants essentiels, avec lesquels nous sommes confrontés au quotidien, ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le devraient. Frustrant, alors que les options d'IA, que peu de personnes utilisent, sont mises à jour et améliorées régulièrement.

Optimisations du mode sombre, modernisation de parties qui ont été négligées au cours de la dernière décennie, performances de l'Explorateur de fichiers, stabilité des pilotes, voilà autant de chantiers que devrait lancer Microsoft, explique The Verge. On apprenait déjà récemment que Microsoft allait revoir sa procédure pour le déploiement des mises à jour de Windows 11, pour améliorer la stabilité et les performances.