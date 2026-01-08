Le Galaxy S26 Ultra va inaugurer la charge la plus puissante de Samsung

Le Galaxy S26 Ultra devrait bénéficier d'une sensible hausse de la puissance de charge, qui passerait à 60 W. La capacité de la batterie ne devrait par contre pas changer.

Dans un contexte difficile lié, entre autres, à l'explosion des prix de la RAM, Samsung cherche la formule pour concevoir de nouveaux smartphones haut de gamme qui intéressent le public, mais dont le tarif reste maîtrisé. Les évolutions seront sans doute faibles sur cette génération, mais le constructeur devrait tout de même se pencher sur un problème que l'on reproche à ses produits de longue date : la vitesse de charge. Les mobiles Samsung sont en effet bien plus lents à charger que la plupart de ses concurrents chinois chez Xiaomi, OnePlus, Oppo ou Vivo.

D'après les informations d'Ice Universe, un leaker réputé et souvent fiable en ce qui concerne les futurs appareils de Samsung, le Galaxy S26 Ultra aura droit à une belle amélioration en la matière. Il serait compatible avec une puissance de charge filaire allant jusqu'à 60 W, contre une limite de 45 W pour le Galaxy S25 Ultra, son prédécesseur. Samsung est souvent réticent à l'idée d'augmenter la puissance de charge de ses smartphones, craignant sans doute des conséquences au niveau de la chauffe ou de la durabilité des batteries, et il faut toujours attendre de longues années avant de voir des progrès sur ce terrain.

Même capacité de batterie pour le Galaxy S26 Ultra

Toujours selon Ice Universe, cette nouvelle puissance de charge permettrait au Galaxy S26 Ultra de charger de 0 à 75 % en 30 minutes. C'est en tout cas les résultats qu'ont obtenu les ingénieurs de Samsung en laboratoire. En conditions réelles, les utilisateurs peuvent expérimenter des temps de chargement différents.

On pouvait penser que cette hausse de la puissance de charge soit intégrée pour compenser une augmentation de la capacité de la batterie, qui serait alors plus lente à charger si on restait à 45 W. Mais l'insider douche nos espoirs : Samsung prévoirait de conserver la même batterie de 5 000 mAh sur le Galaxy S26 Ultra, quand bien même les marques chinoises parviennent à monter bien plus haut grâce à de nouvelles technologies de cellules à plus forte densité.

Le Galaxy S26 Ultra serait annoncé le 25 février 2026 à San Francisco, en même temps que les autres modèles de la série.