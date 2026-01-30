Les secrets d’Io : l’éruption volcanique la plus puissante du système solaire met à nu la lune jupitérienne

La sonde Juno de la NASA a été témoin d’un événement spectaculaire : l’éruption volcanique la plus puissante jamais observée dans le système solaire. Cette explosion s’est produite sur Io, la lune de Jupiter, et révèle une caractéristique mystérieuse de sa composition.

La Terre n’est pas la seule planète à posséder un satellite naturel. Jupiter, dont on a enfin découvert combien d’oxygène elle contient, est accompagnée par Io. Cet astre intrigue les scientifiques : à peine plus grand que notre Lune, il est le monde le plus volcaniquement actif de notre système solaire – à tel point que sa surface se renouvelle avec de nouveaux dépôts plus rapidement que les comètes et astéroïdes ne peuvent y dessiner des cratères.

Io possède en effet plus d’une centaine de volcans et leurs projections de lave s’élèvent parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de haut. Et le 27 décembre 2024, la sonde Juno de la NASA a repéré un événement à l’ampleur inégalée en survolant cette lune de Jupiter : la plus grande éruption volcanique jamais observée dans notre système solaire. Cette découverte exceptionnelle nous en apprend davantage sur la composition de ce passionnant satellite jupitérien de 3 643 kilomètres de diamètre.

Voici ce que révèle la plus grande éruption volcanique jamais observée sur la lune jupitérienne

C’est grâce à son instrument baptisé JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper) que Juno a pu découvrir cette éruption volcanique record, comme le souligne Space.com. Initialement pensé pour observer les aurores et les émissions thermiques de l’atmosphère de Jupiter, sa vision infrarouge en fait un atout pour la traque de l’activité volcanique d’Io.

Alors qu’elle effectuait un survol rapproché d’Io le 27 décembre 2024, Juno a détecté cette violente explosion volcanique, dont les éruptions ont libéré une puissance estimée entre 140 et 260 térawatts. Pour saisir l’intensité de l’événement, sachez que la plus puissante éruption observée sur Io jusque-là n’avait atteint « que » 80 térawatts environ.

Ce cataclysme, qui a recouvert une surface titanesque de près de 65 000 kilomètres carrés, est le fruit d’éruptions simultanées : cette activation synchronisée de plusieurs volcans intrigue les scientifiques. Elle suggère en effet l’existence d’un vaste réseau de réservoirs de magma interconnectés sous la surface calcinée de la lune– il ne s’agirait donc que d’un seul et même événement éruptif. L’équipe de chercheurs, notamment composée d’Alessandro Mura, responsable scientifique de JIRAM, compare alors le manteau et le sous-sol d’Io à une éponge, dont les cavités seraient saturées de magma.

Autre déduction tirée de cet événement, qui a récemment fait l’objet d’un article dans le Journal of Geophysical Research: Planets : il pourrait exister plusieurs réseaux souterrains, puisque certains volcans de la région sont restés inactifs – ce qui suggère qu’ils n’appartiennent pas au même système. Lors de ses prochains survols rapprochés d’Io, Juno analysera les stigmates – dépôts de cendres et coulées de lave – abandonnés par cette explosion extraordinaire.