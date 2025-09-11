A quoi va ressembler le Galaxy S26 Pro ? Ce visuel dévoile tout

2026 sera l’année du changement pour les Galaxy S de Samsung. Alors que les fuites se multiplient sur les prochains smartphones, c’est un nouveau rendu 3D qui atterrit sur le web. Il nous montre ce à quoi devrait ressembler le Galaxy S26 Pro, soit le modèle « de base » de la gamme.

Chez Samsung, 2026 sera l’année de la table rase. En début d’année, le constructeur devrait dévoiler ses nouveaux Galaxy S26, mais il y aura du changement. Fini les S, S Plus et S Ultra, puisque la gamme devrait être remise à plat.

Si l’on en croit les rumeurs, la série Galaxy S26 devrait se doter de trois produits : le Galaxy S26 Edge, le plus fin mais le moins pourvu, le Galaxy S26 Pro, qui remplacerait le S25, ainsi que le modèle Ultra, qui ne change pas son placement. Aujourd’hui, c’est le modèle Pro qui nous intéresse.

Le Galaxy S26 Pro devrait proposer un design repensé

Le site Android Headlines a en effet publié des rendus du smartphone, obtenus avec Onleaks. On peut ainsi découvrir un téléphone au châssis qui semble fin, mais qui arbore surtout un nouveau module photo. Au lieu d’avoir les capteurs séparés, ils sont regroupés dans un îlot commun. Cela vous rappelle quelque chose ? C’est normal, c’est ce design qui était utilisé sur les Galaxy Z Fold jusqu’au 6 (2024). Pour le reste du visuel, nous restons en terrain connu avec un dos et un écran plat, tout comme les tranches. Le site AH enfonce le clou en affirmant que la dalle serait de 6,3 pouces, soit un poil plus grande que celle du S25 (6,2 pouces), et que ses dimensions seraient de 149,3 x 71,4 x 6,96 mm.

Autres bruits de couloir, en vrac : il devrait se doter d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6, de 16 Go de RAM ainsi que d’une batterie de 4 300 mAh. Plus, il devrait être équipé d’aimants sur le capot arrière, à la manière de MagSafe d’Apple ou de PixelSnap de Google.

Des changements de design intéressants, mais mineurs. C’est bien le S26 Edge qui risque de bousculer nos habitudes, avec un modèle qui miserait sur la finesse absolue, comme ce fut le cas pour le S25 Edge. Samsung pourait ne pas le positionner en tant que haut de gamme, mais comme un smartphone qui ferait des concessions. On le voit notamment dans le module photo à deux capteurs. Un module qui rappelle furieusement celui de l’iPhone 17 Pro présenté il y a quelques jours. La mode est aux grands cadres.