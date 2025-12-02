Le Samsung Galaxy S26 déçoit déjà ? Une fuite compare ses caractéristiques avec le S25, c’est le jeu des 7 différences

Alors que Samsung prévoyait des changements technologiques et ergonomiques pour le Galaxy S26, le constructeur a revu ses plans face à l’iPhone 17. Une fuite comparant les fiches techniques de son prochain flagship avec le Galaxy S25 semble confirmer une crainte déjà pressentie : le Galaxy S26 apportera peu de nouveautés.

Alors que la présentation du Galaxy S26 devrait avoir lieu en début d’année 2026, le prochain modèle haut de gamme de Samsung est le héros d'un feuilleton de rumeurs plein de rebondissements. Initialement, le constructeur sud-coréen devait opérer des changements ergonomiques et technologiques. Mais selon un média coréen, sa stratégie aurait complètement été chamboulée par le positionnement tarifaire de l’iPhone 17 d’Apple.

Qu’à cela ne tienne, Samsung aurait revu sa copie en octobre et ne voudrait plus révolutionner le Galaxy S26. Résultat ? On devrait avoir affaire à un smartphone très proche du Galaxy S25 avec peu de nouveautés. La firme renouerait donc avec sa stratégie habituelle d’améliorations progressives. C’est aussi ce que suggère une fuite, relayée par nos confrères d’Android Authority, qui détaille les caractéristiques des Galaxy S26 en les comparant directement avec leurs prédécesseurs.

Galaxy S26 : les caractéristiques comparées confirment le peu de nouveautés

Intéressons-nous d’abord à ce que révèlent ces fiches au sujet du Galaxy S26 de base. Concernant l’écran, il serait légèrement plus grand (6,3 à la place de 6,2 pouces). Niveau luminosité et taux de rafraîchissement : pas d’amélioration (2 600 nits et 1–120 Hz). Les capteurs photo seraient identiques : 50 Mpx pour le principal et 12 Mpx pour l’ultra grand-angle, quant au téléobjectif 3× de 10 Mpx, il conserve la même taille. La batterie devrait néanmoins atteindre 4 300 mAh – au lieu des 4 900 initialement visés. Et le plus grand changement résiderait dans le SoC : en Europe, le Galaxy S26 devrait être équipé de l’Exynos 2600. Et à l’image de l’iPhone 17, l’option 128 Go pourrait disparaître.

Si on ignore encore si le modèle intermédiaire sera un Galaxy S26 Plus ou un Edge, les fiches font pencher la balance vers un Plus, qui ressemblerait lui aussi à son prédécesseur. Il en conserverait l’écran QHD de 6,7 pouces, les mêmes luminosité, ensemble photo, finesse et batterie de 4 900 mAh. Il pèserait en revanche 194 g au lieu de 190 g. Plus gros changement là encore donc : l’Exynos 2600 ou le Snapdragon 8 Elite Gen 5 selon la zone.

Quant au Galaxy S26 Ultra, il garderait le même quadruple module photo et son écran QHD de 6,9 pouces, mais il embarquerait une nouvelle dalle OLED M14 pour une meilleure efficacité. Il s’agirait du seul modèle à être équipé globalement du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il serait plus fin que son prédécesseur (7,9 mm contre 8,2) et moins lourd (214 g contre 218). Cette fuite semble aussi confirmer que Samsung va enfin améliorer la recharge avec une vitesse à 60 W (au lieu des 45 W sur le S25 Ultra.