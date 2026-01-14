Samsung Galaxy S26 : cette nouvelle fonction de Galaxy AI va mettre fin à vos conflits d’agenda

La présentation de la prochaine gamme de Samsung Galaxy S26 approche à grands pas. Depuis quelque temps déjà, les rumeurs et fuites vont bon train. La dernière en date concerne une fonction inédite pour Galaxy AI : grâce à elle, vous ne devriez plus avoir aucun conflit d’agenda.

Vous concluez une discussion par messages en vous mettant d’accord avec votre interlocuteur sur une date fatidique pour présenter un projet déterminant. Pour une raison ou pour une autre, vous n’avez pas vérifié votre agenda numérique. Alors que vous vous apprêtez à y consigner cette fameuse date… c’est le drame. Ce même jour, à cette même heure : un rendez-vous auquel vous ne pouvez vous soustraire est déjà noté.

Afin de vous éviter de vivre cette situation somme toute embarrassante, Samsung prévoirait pour sa future gamme Galaxy S26 d’enrichir sa suite de fonctionnalités IA, Galaxy AI, d’une nouveauté bienvenue.

Le Galaxy S26 va vous éviter de programmer deux rendez-vous au même moment

Édition de photos, création de montages, résumé de longues notes, traductions dans différentes langues… les fonctionnalités intelligentes de Galaxy AI sont déjà nombreuses sur les appareils Galaxy compatibles, tels que les smartphones Galaxy S25 – mais certaines pourraient devenir payantes. Toutefois, une nouveauté pourrait être intégrée à cette gamme d’outils, d’après le leaker Ahmed Qwaider sur X (ex-Twitter), relayé par nos confrères d'Android Authority.

Il affirme que la prochaine série Galaxy S26 pourra vous avertir automatiquement lorsque vous vous apprêtez à programmer un rendez-vous sur un créneau sur lequel vous êtes déjà pris. Selon lui, votre appareil pourrait détecter ce conflit d’agenda pendant que vous discutez sur WhatsApp, Instagram ou par SMS.

Cette déclaration suggère que cette fonctionnalité intelligente pourrait uniquement s’appliquer aux échanges écrits, et non aux appels audio ou vidéo. Le leaker ne précise pas si cette option sera prise en charge par d’autres applications de messagerie instantanée, autres que celles précédemment citées. Une question cruciale subsiste : le traitement sera-t-il local – ce serait préférable pour la protection des données – ou reposera-t-il sur le cloud (nécessitant alors une connexion Internet).

Quoi qu’il en soit, à mesure que la date de présentation de la gamme Galaxy S26 approche – probablement le 25 février –, les smartphones se dévoilent peu à peu. On en sait par exemple davantage sur leur mode photo 24 MP, ou sur leurs prix – l’une de ces deux fuites étant une bonne nouvelle, l’autre moins.