Galaxy S26 Ultra : la version européenne moins performante à cause de la puce Exynos 2600 ?

Un benchmark du Galaxy S26 Ultra sous Snapdragon 8 Elite Gen 5 laisse penser que la version Exynos 2600 du smartphone premium sera moins performante. Et c'est bien cette dernière qui sera vendue en Europe.

Après une génération des Galaxy S25 pour laquelle Samsung a dû se résoudre à compter uniquement sur les puces de Qualcomm, le constructeur entend revenir en force cette année avec son SoC Exynos 2600. Ce dernier équipera les trois modèles de Galaxy S26 en Europe et en Corée du Sud, tandis que le Snapdragon 8 Elite 5 sera privilégié aux États-Unis et en Chine. Et la question de la différence de performances entre les versions va irrémédiablement revenir sur la table.

Un récent benchmark réalisé sur Geekbench vient d'ailleurs relancer le débat entre Snapdragon et Exynos. On y voit un Galaxy S26 Ultra sous Snapdragon 8 Elite 5 réaliser de très bons scores, avec 3 466 sur un seul cœur et 11 035 sur tous les cœurs. C'est évidemment bien mieux que ce qu'atteint le Galaxy S25 Ultra (3 137 et 9 769). Et c'est à peu près similaire aux résultats d'un ancien benchmark de Galaxy S26 Ultra sous Exynos 2600. À une subtilité près.

Un Snapdragon 8 Elite 5 bridé pour le Galaxy S26 Ultra ?

Si les scores du Galaxy S26 Ultra sont presque égaux entre le Snapdragon 8 Elite 5 et l'Exynos 2600, on remarque que le benchmark avec la puce de Qualcomm a en fait été réalisé avec une puce sous-cadencée. On s'aperçoit que les deux cœurs les plus performants du Snapdragon 8 Elite 5 disposent, lors du test, d'une fréquence d'horloge de 4,19 GHz. Or, ces cœurs sont habituellement cadencés bien plus haut, à 4,6 GHz. On peut donc penser que la version Snapdragon 8 Elite 5 peut faire bien mieux avec un SoC au maximum de ses capacités, notamment pour le score single-core, qui pourrait frôler les 4 000.

Reste maintenant à savoir ce que compte faire Samsung pour les Galaxy S26 Ultra qui seront vendus dans le commerce. Si le Snapdragon 8 Elite 5 montre de meilleures performances que l'Exynos 2600, le constructeur a deux choix :

Vendre un smartphone plus performant aux États-Unis qu'en Europe .

. Brider le Snapdragon 8 Elite 5 pour conserver des performances similaires dans tous les pays.

Cette dernière option peut sembler contre-intuitive, mais aurait le mérite de ne pas créer de frustration pour les clients des marchés avec Exynos 2600. Réduire la puissance du Snapdragon 8 Elite 5 pourrait aussi permettre d'améliorer l'autonomie du smartphone.