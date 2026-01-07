La présentation du Samsung Galaxy S26 serait prévue pour cette date bien précise

Samsung s’apprête à dévoiler le Galaxy S26, son futur smartphone haut de gamme. Une date précise circule déjà avec insistance. Mais ce lancement pourrait aussi s’accompagner d’une hausse de prix sur toute la série.

Le Galaxy S26 approche à grands pas, et les fuites se multiplient autour du prochain smartphone phare de Samsung. Design, fiche technique, processeur nouvelle génération et fonctionnalités inédites… les grandes lignes sont déjà connues. La marque coréenne devrait reprendre la même stratégie que les années précédentes, avec trois modèles. Donc un Galaxy S26 classique, un S26+ au format élargi, et un S26 Ultra plus premium, destiné à remplacer définitivement la gamme Note. Reste à savoir quand ils seront présentés et à quel prix. Deux éléments qui deviennent plus clairs grâce à plusieurs sources concordantes.

Début janvier, un rapport coréen laissait entendre que Samsung réussirait l’exploit de ne pas augmenter les prix pour les Galaxy S26, malgré une pénurie persistante de mémoire vive qui affecte l’ensemble du secteur. Ce scénario aurait permis à la firme de stabiliser ses tarifs pour la quatrième année consécutive, ce qui aurait constitué une excellente nouvelle pour les acheteurs. Mais selon une fuite plus récente relayée par le média FN News, la situation aurait évolué.

Les nouveaux prix du Samsung Galaxy S26 et sa date de présentation se précisent

D’après les dernières sources, les tarifs de la série Galaxy S26 grimperaient de 30 à 50 dollars par modèle, par rapport à la génération précédente. Voici les prix évoqués pour les États-Unis :

Galaxy S26 : 829 dollars

Galaxy S26+ : 1 029 dollars

Galaxy S26 Ultra : 1 349 dollars

Rien n’indique pour l’instant si cette hausse sera appliquée à d’autres marchés, mais il est probable qu’elle se répercute également en Europe. Les prix en euros pourraient être légèrement plus élevés, comme c’est souvent le cas à cause des taxes et frais d’importation. Samsung n’a pour l’instant rien confirmé officiellement, mais ces informations deviennent de plus en plus crédibles.

Concernant la date de présentation des Galaxy S26 , celle du 25 février revient avec insistance depuis plusieurs jours. Elle a d’abord été évoquée par les médias sud-coréens, puis confirmée par le leaker Evan Blass, réputé pour la fiabilité de ses informations. Selon lui, cette date est « 100 % correcte ». La mise en vente de ces dernier serait prévue début mars, quelques jours après la présentation officielle.