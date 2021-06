Prime Day 2021 : le top des offres smartphones à ne pas rater

Le Prime Day Amazon 2021 permet de faire de belles affaires, notamment sur les smartphones. Que vous ayez un budget sous la barre des 200 euros ou que vous soyez à la recherche d'un smartphone premium, il y en a pour tout le monde. Des Huawei P40 et P40 Pro, en passant par le Poco X3 Pro et même les iPhone 12. Voici les meilleures offres Prime Day portant sur les smartphones.

Le top des offres Prime Day 2021 sur les smartphones

Après les promos Prime Day sur les appareils Amazon Echo, Kindle, Fire, nous vous proposons un concentré des meilleures offres sur les smartphones. Durant 48 heures, jusqu'au mardi 22 juin 2021 à 23h59 et dans la limite des stocks disponibles, il est possible de s'équiper d'un smartphone à moindre coût dans le cadre des bons plans du Prime Day Amazon 2021.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro à 139,90 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle chute de prix sur le Redmi Note 8 Pro qui passe à seulement 139,90 € lors du Prime Day Amazon 2021. Le SoC Helio G90T permet au smartphone de proposer un capteur photo de 64 MP fourni par Samsung. Ce dernier est accompagné de trois autres capteurs : un module ultra-grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. Pour le reste, le smartphone est équipé d’un écran LCD FHD+ de 6,53 pouces qui occupe 91,4% de la façade.

De ce côté là, la filiation avec les précédents modèles de la gamme sonne comme une évidence. La caméra selfie de 20 MP est logée dans une encoche sous la forme d’une goutte d’eau. Le SoC est épaulé par 6/8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 256 Go supplémentaires. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec la recharge rapide QuickCharge 4+ et livré avec un charger 18 W. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran, il est situé à l’arrière, milieu de gamme oblige.

Poco X3 Pro à 189 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE POCO X3 PRO 128 GO

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE POCO X3 PRO 256 GO

Le Poco X3 Pro est un smartphone entrée de gamme qui se place sur le segment de son cousin, le Xiaomi Redmi Note 10, commercialisé à 199 €. Il est disponible moins cher durant le Prime Day Amazon 2021 : 189 € dans sa version 128 + 6 Go et 199,99 € dans sa variante la plus poussée embarquant 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Le terminal conçu par Xiaomi embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 860. Ce dernier est dépourvu de slot microSD, et sa mémoire de stockage interne est donc non extensible.

Coté affichage, on retrouve une dalle LCD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Pour la partie photo, l'appareil est doté d'un module de 4 capteurs photos situé à l'arrière. un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle à 8 mégapixels et deux capteurs secondaires de 2 mégapixels. Compatible charge rapide 33, sa batterie propose une capacité de 5160 mAh.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G à 209,90 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Xiaomi Mi 10T Lite 5G est proposé à seulement 209,90 € au lieu de 299,99 € pendant le Prime Day Amazon !Concernant ses principaux atouts, on retrouve un écran de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels

Sous le capot, le processeur Qualcomm Snapdragon 750G, couplé à une mémoire RAM de 6 Go. Son autonomie est confiée à une batterie d'une capacité de 4820 mAh. C'est le système d'exploitation mobile Android que l'on retrouve. Pour l'APN, le téléphone se compose d’un capteur photo principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.

Huawei P40 5G à 399 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Huawei P40, digne successeur du Huawei P30 est un smartphone haut de gamme disponible à partir du 21 avril 2020 en France. Ce dernier arbore un écran de 6.1 pouces de définition 2 340 x 1 080 pixels, pour 422 ppp. La partie hardware est assurée par le processeur maison Huawei Kirin 990, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne que l'on peut étendre à l'aide d'une carte NM. Il est disponible à 399 € pendant le Prime Day Amazon 2021.

Excellent pour la photo, le P40 embarque un triple capteur photo composé de : un module 52 MP (f/1.9) , de 16 Mp (F/2.2) et d’un dernier capteur de 8MP (F/2.4). Enfin, sa batterie d'une capacité de 3 800 mAh supporte la recharge rapide SuperCharge 22,5W mais fait l’impasse sur la recharge sans fil.

OnePlus 8T à 480 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le OnePlus 8T est à petit prix durant le Prime Day. Le smartphone est proposé à 480 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. La variante un peu plus poussée embarquant 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage est elle aussi à un bon prix 499 € au lieu de 699 €.

Le OnePlus 8T dispose d’un écran AMOLED de 6,55 pouces (la même taille que celui que l'on retrouve sur le OnePlus 8) d’une définition de 2400 x 1080 pixels. La différence est qu’il propose cette fois un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme sur le OnePlus 8 Pro. Une amélioration bienvenue sur un haut de gamme. Cependant, il faut signaler que cet écran est désormais plat, alors qu’il était légèrement incurvé sur les côtés sur le OnePlus 8.

iPhone 12 à partir de 638,99 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES OFFRES PRIME DAY SUR LES IPHONE 12

Les iPhone 12 sont rarement en promotion. Ainsi, les personnes abonnées au programme Prime peuvent acheter un iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro Max au meilleur prix du moment. Ci-dessous, vous retrouverez la version de l'iPhone 12 en promotion ainsi que son tarif, valable pour les membres Prime uniquement.

Pour rappel, vous pouvez bénéficier d'une période d'essai de 30 jours ou souscrire à l'abonnement pour 5,99 € par mois sans engagement. Compte tenu des avantages de l'abonnement Prime, mais aussi des économies qu'il permet de réaliser sur vos achats, le prix de l'abonnement est rentabilisé dès le premier achat.

Xiaomi Mi 11 5G à 647,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle offre également sur le Xiaomi Mi 11 durant le Prime Day Amazon 2021. Le smartphone haut de gamme embarque le plus puissant des processeurs mobiles jamais conçus à ce jour, à savoir le Snapdragon 888. Il est affiché à 657,99 € pour les membres Prime.

L'affichage est confié à un écran OLED 120 Hz de définition 2K. Son autonomie est quant à elle assurée par une batterie d'une capacité de 4 600 mAh compatible avec la recharge rapide 55W. Concernant la partie photo, le terminal embarque un triple capteur photo dont le principal de 108 mégapixels, le deuxième un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.

Huawei P40 Pro à 649 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le P40 Pro de Huawei voit son prix baisser significativement lors du Prime Day Amazon 2021. Il est à 649 €. Plutôt intéressant sachant que son prix de vente conseillé est de 1099 €. Le smartphone arbore un écran OLED avec des bords incurvé, quasi borderless de 6,58 pouces (2640 x 1200 pixels, 441 ppi) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

On retrouve un double capteur frontal placé sur la partie gauche du smartphone intégrant un module de 32 mégapixels F/ 2.0 et un module ToF. Sous le capot, le terminal embarque le processeur Kirin 990, compatible 5G, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire interne extensible via une une carte NM.