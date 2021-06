Prime Day 2021 : Amazon casse le prix des smartphones Xiaomi

Déjà proposés à bon prix en temps normal, les smartphones Xiaomi sont encore moins chers à l'occasion du Prime Day 2021 sur Amazon. Le géant américain propose des réductions très appréciables sur plusieurs modèles Xiaomi, Redmi et Poco.

Le Prime Day 2021 est une nouvelle occasion de changer de smartphone en réalisant une belle économie. Pendant deux jours, Amazon propose des réductions exceptionnelles sur toute sa boutique en ligne. Si vous voulez acheter un nouveau smartphone, c'est le bon moment pour passer à l'action. Xiaomi est connu pour offrir un excellent rapport qualité prix et grâce au Prime Day, vous bénéficiez de réductions allant jusqu'à 140 € sur plusieurs modèles. Le très apprécié Poco X3 Pro lancé il y a quelques semaines s'affiche par exemple à 199 € au lieu de 299 €.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro à 139,90 € au lieu de 279 €

Le Redmi Note 8 Pro est sous la barre des 140 € à l'occasion du Prime Day. Commercialisée en temps normal à 279 €, l'ancienne référence du milieu de gamme qui reste toujours populaire en 2021 est ainsi à moitié prix sur Amazon. Vous réalisez une économie de 140 €. Le Redmi Note 8 Pro est équipé d'un SoC Helio G90T optimisé pour le gaming. Ce dernier est épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

En ce qui concerne la partie photo, le smartphone dispose de quatre modules dont un principal de 64 MP (grand angle ) et d'un ultra grand-angle de 8 MP. De quoi vous garantir de belles prises dans de bonnes conditions de luminosité.

Xiaomi Poco X3 Pro à 199 € au lieu de 299 €

Le Xiaomi Poco X3 déjà convaincant par son rapport qualité prix a été décliné en version Pro six mois après son lancement. Disponible depuis mars 2021, le Poco X3 Pro est un smartphone milieu de gamme séduisant qui bénéficie notamment d'un puissant SoC Snapdragon 860 qui lui permet d'offrir des performances très satisfaisantes pour ce prix.

La puce est notamment épaulée par une mémoire vive de 8 Go ainsi que 256 Go de stockage. De belles caractéristiques somme toute pour un smartphone qui s'affiche en ce moment à 199 €. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction de 100 € grâce au Prime Day 2021. C'est une très bonne occasion pour vous offrir un smartphone très performant pour le prix d'un modèle d'entrée de gamme.

Xiaomi Mi 10T Lite à 209 € au lieu de 299 €

Le Xiaomi Mi 10T Lite dispose d'un atout réservé en temps normal aux smartphones haut de gamme. Il propose en effet un écran 120 Hz très fluide en plus et embarque un batterie confortable de 4820 mAh bénéficiant d'une recharge rapide de 33W. Le smartphone est par ailleurs compatible 5G grâce à sa puce Snapdragon 750G épaulé par 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Habituellement 299 €, le Xiaomi Mi 10T Lite est à 209 € sur Amazon. Un bon plan bien sûr réservé aux abonnés Prime qui leur permet de réaliser une économie de 90 €, soit environ le tiers du prix du smartphone.

Xiaomi Mi Note 10 Lite à 249 € au lieu de 380 €

Vendu au prix conseillé de 380 € habituellement, le Mi Note 10 Lite est sous la barre de 250 € à l'occasion du Prime Day 2021. Ce milieu de gamme performant est équipé d'un SoC Snapdragon 730G épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne. Le smartphone dispose d'une grosse batterie de 5260 mAh compatible avec une recharge rapide de 30W qui permet de la charger de la charger intégralement en à peine une heure. Vous profitez ensuite d'une autonomie de 2 jours.

En ce qui concerne la partie photo, le Mi Note 10 Lite dispose d'un capteur principal Sony IMX686 de 64 MP accompagné d'un trio de module de 8, 5 MP et 2 MP respectivement.

Xiaomi Poco F3 à 289 € au lieu de 349 €

Le Poco F3 est un smartphone 5G qui n'a pas à rougir face à certains smartphones deux à trois fois plus chers. Son écran est l'un de ses atouts. Le smartphone dispose en effet d'une dalle AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le lecteur d’empreinte digitale intégrée à l'écran.

Sous le capot, on retrouve le SoC Snapdragon 870 qui est une version améliorée du Snapdragon 865. Il s'agit d'un smartphone 5G disposant de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour la partie photo, vous bénéficiez de trois capteurs dont un module principal de 48 MP, un objectif grand-angle de 8 MP et d'un macro de 2 MP.

Xiaomi Mi 11 5G à 647 € au lieu de 749 €

Si vous ne jurez que par le haut de gamme, Amazon a également pensé à vous. Le Xiaomi Mi 11 5G bénéficie d'une belle réduction le cadre du Prime Day. Vous bénéficiez de pas moins de 100 € de remise sur le flagship de 2021 s'affiche à 647 € au lieu de 749 €. À ce prix, vous avez un smartphone intégrant de grand et bel écran de 6,81 pouces en définition WQHD+ (3 200 x 1 440 px). Comme un haut de gamme digne du nom, la dalle offre un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une expérience en toute fluidité.

Son SC n'est autre que le Snapdragon 888 5G propre à la plupart des hauts de gamme Android de 2021. Enfin, la partie photo est assurée par un tripe capteur dont un module principal de 108 MP. Enfin le Mi 11 5G dispose d'une batterie de 4 600 mAh compatible avec la recharge rapide aussi bien en mode filaire que sans fil.

C'est tout pour notre récapitulatif des smartphones Xiaomi en promo. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre sélection générale des meilleurs bons plans sur les smartphones à l'occasion du Prime Day 2021.