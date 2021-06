Prime Day 2021 : les meilleures offres sur les casques audio

Les casques audio sont également à l'honneur durant cette édition du Prime Day 2021. Si vous souhaitez vous équiper d'un modèle haut de gamme, vous pouvez le faire à moindre coût, à condition d'être membre Prime. Voici les meilleurs bons plans portant sur les casques audio pendant le Prime Day Amazon 2021.

Les meilleures offres Amazon Prime Day 2021 sur les casques audio

Après les bons plans Prime Day sur les appareils Amazon, les smartphones, les SSD, ou celui sur les smartphones Xiaomi, place à notre sélection des meilleures offres Prime Day sur les casques audio. Pas mal de modèles sont proposés en promotions durant le Prime Day. On trouve par exemple le Bose Headphones 700 ou encore le Sennheiser Momentum 3 Wireless mais aussi le Sony WH-1000XM3, qui deviennent pour le coup beaucoup plus abordables.

Il est donc encore possible jusqu'au mardi 22 juin 2021 de s'équiper d'un casque audio à moindre coût dans le cadre des bons plans du Prime Day Amazon 2021. L'abonnement au service Prime d'Amazon offre une multitude d'avantages comme la livraison gratuite et illimité, Amazon Prime Vidéo, Amazon Prime Music, Amazon Prime Reading, Amazon Photos, Prime gaming, ventes flash…. Si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que vous pouvez profiter d'Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours.

Philips Fidelio X2HR/00 à 99,99 €

On commence notre top offres Prime Day sur les casques audio avec le Philips Fidelio X2HR/00. s'il faut habituellement débourser la somme de 139,99 € pour s'en équiper, une réduction de 40 € permet de l'avoir sous la barre des 100 euros à très précisément 99,99 €. Pour bénéficier de ce tarif avantageux, vous devez être abonné au programme Prime d'Amazon.

Le Philips Fidelio X2HR/00 est doté de haut-parleurs de 50 mm vous garantissant des basses claires et équilibrées, des moyennes fréquences fluides et des aigus limpides. Ce modèle supra-auriculaires arrière ouverte élimine l'augmentation de la pression atmosphérique derrière le haut-parleur, pour des hautes fréquences plus agréables. Enfin, il est doté de coussinets respirants de haute qualité avec mousse à mémoire de forme, conçus pour un confort longue durée et des performances sonores améliorées.

Beats Solo 3 à 114,99 €

On continue notre sélection des meilleures offres Prime Day sur les casques audio avec le Beats Solo 3. Ce modèle sans fil passe à 114,99€ au lieu de 199,95 €, soit pas moins de 84,96 € de réduction. Ce dernier offre une connexion Bluetooth d’une portée de 10m.

Doté d'un arceau flexible, vous profiter de votre musique avec un confort optimal. Le Beats Solo 3 embarque une télécommande intégrée aux écouteurs. On retrouve aussi un microphone qui permet la prise d'appels Aussi, la technologie Fast Fuel, vous permet de profiter de 3 heurs d’écoute après seulement 5 minutes de chargement. Chargé complètement, il vous fait bénéficier d’une autonomie de 40h.

Beats Studio 3 à 161,49 €

Bon plan à saisir sur Amazon pour le Prime Day 2021. Le casque audio Beats Studio 3, issu de la quatrième génération des casques audio By Dre passe à 161,49 €. Le Beats Studio 3 est un casque audio sans fil embarquant la réduction de bruit active. Il peut aussi être utiliser en connexion filaire grâce à un câble mini-jack.

Pour le plus commun des audiophiles, il s'agit d'un excellent casque offrant toutes les caractéristiques des modèles haut de gamme de la catégorie. Réduction de bruit active efficace, design soigné, coussinets confortables, qualité audio de bonne facture, un casque audio sous la barre des 200 euros pendant le Prime Day Amazon.

Sony WH-1000XM3 à 219 €

Le Sony WH-1000XM3, est en promotion pendant le Prime Day Amazon 2021. Ce dernier s'impose comme une excellente alternative à son concurrent direct, le Bose Headphone 700. Il est possible pour les membres Prime de s'en équiper à 219 €. Ce casque audio Bluetooth offre une excellente réduction de bruit active. Son principal atout par rapport à ses concurrents, c'est la prise en charge de nombreux codecs audio, dont aptX HD et LDAC.

Idéal pour les personnes qui ont l'habitude de récupérer des fichiers audio haute résolution sur leur smartphone ou leur PC. Très endurant, le Sony-WH1000XM3 offre une autonomie de 30 heures minimum. En coupant la réduction de bruit, vous pourrez gagner plusieurs heures.

On apprécie également la présence d’une application mobile particulièrement complète pour calibrer le son à la perfection. Comme Bose, Sony propose différents de niveaux pour la réduction de bruit. Par contre, le WH-1000XM3 tire son épingle du jeu grâce à son mode automatique. Enfin, Sony opte pour un design épuré et élégant et une structure pliable, facile à transporter dans une sacoche dédiée.

Bose Headphones 700 à 239,99 €

On continue avec le Bose Headphones 700, actuellement en promotion à 239,99 € dans le cadre des bons plans du Prime Day Amazon. Ce casque haut de gamme, même s'il a été lancé en 2019 est toujours d'actualité. Ce dernier propose une réduction de bruit active tout simplement exceptionnelle. C’est l’idéal pour écouter de la musique, regarder des films ou écouter des podcasts, en toute quiétude dans le train ou dans le métro.

Bose laisse le choix entre 10 modes de réduction de bruit, à régler en fonction de votre environnement et des vos besoins. Léger (seulement 250 grammes) et confortable, le casque est muni de contrôles tactiles pratiques et très réussis sur les côtés. On notera la présence d’une commande pour convoquer l’assistant vocal Amazon Alexa, Siri ou Google Assistant.

Le casque est en effet compatible avec tous les assistants vocaux. Une application Android et iOS permet de plus de calibrer le son selon vos désirs. Enfin, Bose inclut une expérience de son en réalité augmentée, anecdotique, mais intéressante. Côté design, Bose opte comme à son habitude pour un look sobre, mais luxueux. Et pour finir, il fait un peu moins bien que le 1000XM3 de Sony coté autonomie puisqu'il atteint les 20 heures en écoute.

Sennheiser Momentum 3 Wireless à 275,49 €

Pour les personnes voulant un casque audio très performant le Sennheiser Momentum 3 Wireless, est une solide alternative aux casques de Sony et de Bose. Ce dernier est en promotion à 275,49 € pendant le Prime Day.

Ce modèle se démarque de ses concurrents de par sa qualité sonore tout simplement parfaite, que ce soit pour l’écoute de rock ou de pop. Par contre, il offre une réduction de bruit active moins infaillible que les solutions Bose et Sony. Lourd, mais confortable, le Momentum 3 Wireless se destine surtout aux audiophiles sédentaires, qui réservent l’usage du casque à domicile.

On regrettera son autonomie décevante qui peine à dépasser les 15 heures d’utilisation. Par contre, on notera la présence d’une fonction d’arrêt et de reprise de la lecture automatique, pratique pour les usagers en open space. Sur le terrain du design, la firme allemande joue la carte de l’industriel avec un beau mélange de cuir et de métal.