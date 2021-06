Prime Day 2021 : les iPhone 12 sont à prix cassés, vite !

Si vous attendiez le Prime Day pour acheter un iPhone 12 moins cher, vous avez bien fait de prendre votre mal en patience. En effet, durant 48 heures, les smartphones d'Apple sont proposés moins chers pour les membres Prime. Voici les meilleures offres Prime Day Amazon sur les iPhone 12, 12 Mini, et 12 Pro Max.

Les iPhone 12 sont à prix cassés pour le Prime Day Amazon !

Les iPhone 12 sont rarement en promotion. Cela dit, il est possible de s'en équiper à moindre coût dans le cadre des bons plans du Prime Day Amazon 2021. Ainsi, les personnes abonnées au programme Prime peuvent acheter un iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro Max au meilleur prix du moment. Ci-dessous, vous retrouverez la version de l'iPhone 12 en promotion ainsi que son tarif, valable pour les membres Prime uniquement.

Pour rappel, vous pouvez bénéficier d'une période d'essai de 30 jours ou souscrire à l'abonnement pour 5,99 € par mois sans engagement. Compte tenu des avantages de l'abonnement Prime, mais aussi des économies qu'il permet de réaliser sur vos achats, le prix de l'abonnement est rentabilisé dès le premier achat.

L’iPhone 12 Mini est comme son nom l’indique, plus compact que l’iPhone 12. Il est construit autour d’un écran Super Retina de 5,4 pouces et hérite du même double capteur photo. Sans surprise , il est compatible avec la 5G et le chargeur sans fil MagSafe.

L'iPhone 12, est recouvert d’un écran OLED Super Retina de 6,1 pouces cerclé de fines bordures et surmonté d’une encoche. Il est alimenté par le SoC A14 Bionic. Côté photographie, Apple mise sur un double capteur photo composé de 2 modules de 12 mégapixels. Il est compatible avec la recharge sans fil 15W via le chargeur magnétique MagSafe et la 5G.

Enfin, l'iPhone 12 Pro Max est le modèle très haut de gamme d'Apple. Ce dernier se distingue de l’iPhone 12 Pro par son écran géant de 6,7 pouces. Il hérite du même triple capteur photo avec Lidar mais promet par contre une meilleure autonomie. Enfin, on y retrouve la 5G et la compatibilité MagSafe. La version embarquant 512 Go de mémoire interne est habituellement proposée à 1609 € contre 1376,99 € durant le Prime Day.