Prime Day 2021 : le top des bons plans Amazon sur les appareils Echo, Kindle, Fire TV

C'est parti pour le Prime Day Amazon 2021. Pour l'occasion, le géant u e-commerce propose une avalanches de promotions et bon s plans sur ses produits. Ainsi, les enceintes connectées Echo, les liseuses Kindle, sont proposés exclusivement aux membres Prime à prix réduit. Parmi les promotions phares, on retrouve par exemple l'Echo Dot 4, les écrans connectés Echo Show, 5, 8 qui deviennent plus abordables que jamais.

Les top des offres Prime Day 2021 sur les produits connectés Amazon

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DU PRIME DAY AMAZON

Si vous souhaitez acquérir un produit connecté Amazon au meilleur prix, vous pouvez profiter des bons plans du Prime Day Amazon. Les clients abonnés au service Amazon Prime, peuvent profiter de promotions exclusives leur étant réservées.

L'abonnement au service Prime d'Amazon offre une multitude d'avantages comme la livraison gratuite et illimité, Amazon Prime Vidéo, Amazon Prime Music, Amazon Prime Reading, Amazon Photos, Prime gaming, ventes flash…. Si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que vous pouvez profiter d'Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours.

Echo Flex à 14,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO FLEX

Idéale pour les personnes déjà en possession d'appareils dotés d'Alexa, ce petit accessoire leur permettra de l'utiliser dans plus d'endroits à la maison. Il fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Amazon le propose à 14,99 € durant le Prime Day 2021 au lieu de 29,99 € en moyenne. Ce qui représente tout de même une réduction de 50%.

Echo Dot 3 à 19,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO DOT 3

Cette enceinte connectée passe à 19,99 € au lieu de 49,99 €. C'est le bon moment pour s'équiper ! L'Echo Dot 3 se présente sous la forme d'un galet. Grâce à elle, vous pouvez facilement lancer et contrôler vos morceaux de musiques préférés par simple commande vocale.

Ce n'est pas tout, l'appareil permet également d'appeler ou envoyer des messages à vos contacts, à condition qu'ils possèdent eux aussi un appareil Echo. Véritable tour de contrôle, il permet en outre le contrôle de vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Un bon plan à ne pas rater pendant le Prime Day Amazon.

Mini caméra de surveillance Blink Mini à 24,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA CAMERA BLINK MINI

Envie de vous équiper d'une caméra de surveillance pas chère mais performante ? Amazon propose à ses membres Prime une réduction de 15 € sur la caméra Mini Blink. Il est ainsi possible de l'avoir à 24,99 € au lieu de 39,99 €, ce jusqu'à la fin du Prime Day.

Concernant les caractéristiques techniques de la Blink Mini, il s'agit d'une caméra de surveillance d'intérieur HD (1080p, champ de vision 110 degrés) avec détection de mouvements et système audio bidirectionnel. Des notifications sont transmises sur un smartphone dès qu'un mouvement est détecté.

La configuration du produit se fait en quelques minutes seulement : il suffit de brancher la caméra sur une prise électrique, de la connecter au réseau WiFi domestique et de l'ajouter à l'application Blink Home Monitor. Enfin, la caméra Blink Mini est fournie avec un support, 2 vis de fixation, un câble USB et un adaptateur secteur.

Echo Dot 4 à 24,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO DOT 4

Plus puissant que son prédécesseur et arborant un design tout en rondeur, l'Echo Dot 4 est une petite enceinte connectée qui vous rendra la vie plus facile. Il est possible de l'acheter au meilleur prix du moment en profitant des bons plans du Prime Day. Il est ainsi disponible à 24,99 € au lieu de 59,99 €.

L'Echo Dot 4 embarque Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce dernier permet de contrôler l'ensemble des appareils connectés par la voix. L'assistant a été conçu pour diffuser des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore.

L'Echo Dot 4 offre également la possibilité de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Enfin, il est possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment telles que Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.

Fire TV Stick 4K à 32,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE FIRE TV STICK 4K

On ne présente plus le Fire TV Stick 4K d'Amazon. Pour le Prime Day, Amazon le propose à petit prix, à savoir 32,99 € au lieu de 59,99 € hors promo. Une belle réduction de 27 € donc.

Cette box multimédia compacte au format d'une clé USB se glisse en toute discrétion dans le port HDMI de votre TV. Elle est alimentée par l'écosystème Fire TV d'Amazon qui offre une expérience propre à elle.

Vous bénéficiez d'une excellente qualité d'images grâce au streaming 4K Ultra HD avec compatibilité Dolby Vision, Atmos et HDR10+. Le système est évidemment compatible avec toutes les applications de streaming audio et vidéo, à commencer par Prime Video, le service maison. Accédez à Netflix, Disney+, YouTube, Molotov, MyCanal et bien d'autres services TV/streaming.

Grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération, contrôlez vos films et séries préférés à la voix ou au bouton. Écoutez de la musique sur Amazon Music ou Spotify, consultez les résultats sportifs, la météo, et accédez aux flux de vos caméras de surveillance. La télécommande permet de contrôler différents appareils connectés compatibles de la maison sans forcément disposer d'une enceinte connectée Echo.

Echo Auto à 34,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Echo Auto habituellement proposé à 59,99 € voit son prix chuter à seulement 34,99 € lors du Prime Day. Echo Auto peut se connecter à l'application Alexa sur votre smartphone et utilise les haut-parleurs de votre voiture via l'entrée AUX ou la connexion Bluetooth de votre smartphone. Il est livré avec un support pour grille de ventilation.

Conçu pour la route, il intègre pas moins de 8 microphones avec technologie longue portée, lui permettant de vous entendre même lorsqu'il y a de la musique, lorsque l'air conditionné est en marche et lorsque la route est bruyante.

Echo Dot 4 avec horloge à 34,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO DOT4 AVEC HORLOGE

L'Echo Dot 4 reprend en tous points les caractéristiques et fonctionnalités que l'Echo Dot 4 si ce n'est qu'il est équipé d'une horloge qui permet d'avoir l'heure en un coup d'oeil. Ce dernier fait aussi l'objet d'une promotion sur Amazon pour le Prime Day 2021. Il est à 34,99 € au lieu de 69,99 € soit une réduction de 35 €.

Sonnette connectée Ring Video Wired Doorbell à 39 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA RING DOORBELL

On continue avec une autre offre Prime Day très intéressante. La sonnette Ring Video Doorbell Wired à 39 euros au lieu de 59 euros. Cela représente une réduction immédiate de 20 €. Pour son achat, vous bénéficiez également d'un essai gratuit de 90 jours à l'abonnement Ring Protect.

Pour en revenir au produit d'Amazon, la sonnette filaire dispose d'une résolution HD 1080p avec système audio bidirectionnel, d'une détection de mouvements avancée, d'une connectivité 2,4 GHz standard et des paramètres de confidentialité personnalisables.

Il est possible de recevoir des notifications instantanées directement sur son téléphone, son appareil Alexa ou son Ring Chime quand un visiteur appuie sur la sonnette ou déclenche les détecteurs de mouvements. Enfin, le Ring Video Doorbell Wired est notamment fourni avec des outils et vis d'installation, un guide de démarrage rapide et un autocollant d'avertissement.

Echo Show 5 à 39,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO SHOW 5

Si vous souhaitez vous équiper d'un écran connecté, le bon plan que propose Amazon sur l'Echo Show 5 dans le cadre du Prime Day 2021 pourrait vous séduire. Ce dernier est en effet à 39,99 € au lieu de 89,99 €.

Son écran de 5.5 pouces vous permet d'avoir un rapide aperçu de votre agenda, vos choses à faire, la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape.

Deux façons s'offrent à vous pour contrôler vos appareils connectés : par simple commande vocale ou en utilisant l'écran. Pour un soucis de confidentialité, l'Echo Show 5 est équipé d'un cache caméra et d'un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

Liseuse Kindle à 54,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle offre à saisir durant les bons plans du Prime Day. La liseuse Amazon Kindle est une liseuse au format 6 pouces. A la base proposée à 79,99 €, elle devient plus abordable grâce à une réduction de 25 € qui la fait passer à 54,99 €. La Kindle embarque un écran e-ink d'une définition de 800 x 600 px (résolution 167 ppp) permettant une lecture confortable en toute condition, même en plein soleil.

C’est le premier Kindle d’entrée de gamme à proposer un éclairage frontal réglable manuellement et qui est composé de quatre LED pour lire même dans le noir. La capacité de stockage est de 4 Go dont une partie est occupée par le système d’exploitation.

Il reste un peu moins de 3 Go pour stocker vos contenus mais cela est suffisant pour abriter au moins 1500 livres électroniques. Une seule charge de batterie permet à l’Amazon Kindle de tenir jusqu'à 4 semaines avec le WiFi désactivé et la luminosité réglée sur 13, à raison de 30 minutes de lecture par jour.

Ecran connecté Amazon Echo Show 8 à 64,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le principal concurrent du Google Nest Hub, l'Amazon Echo Show 8 fait lui aussi l'objet d'une réduction de 65 euros faisant passer son prix de 109,99 € à 64,99 €. Avec un smart plug avec une ampoule connectée LIFX blanche. il est à 69,99 €.

L'Echo Show 8 intègre l'assistant vocal Alexa et embarque une caméra et un microphone. Vous pourrez grâces à eux passer des appels vidéo, communiquer avec des proches, visionner des vidéos, films ou séries, écouter tous types de contenus audio, ou encore contrôler vocalement votre maison connectée.

Lisseuse Kindle Paperwhite à 89,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle offre également sur la liseuse Amazon Kindle qui passe à 89,99 € au lieu de 129,99 €. Cette dernière est étanche (certifiée IPX8), et vous permet de l'utiliser à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. Elle est donc résistante aux éclaboussures et aux immersions dans l'eau jusqu'à deux mètres de profondeur pendant une heure.

La PaperWhite est une liseuse compacte disposant d’un écran 6 pouces avec éclairage intégré à 4 LED. L’éclairage est réglable et vous permet lire à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. La température de couleur quant à elle n’est pas ajustable.

Kit alarme Ring 5 pièces à 149 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le kit alarme de la marque Ring 5 pièces est proposé à 149 €. Une excellente affaire sachant qu'on le trouve généralement à 308 €. Une réduction de plus de 50% donc pour les membres Prime.

Concernant le kit d'alarme Ring, il est composé de 5 pièces dont : une base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements et un amplificateur de portée.

Un pack idéal pour les personnes à la recherche d'un système de protection complet pour leur maison ou appartement. Enfin, ce système d'alarme Ring est à installer par vous-même. Ils peut en outre être associé à un service de surveillance assistée et de connectivité cellulaire pour 10 €/mois (en option). Ne tardez pas trop si vous souhaitez en profiter, les pièces en stock risquent de s'écouler à la vitesse de l'éclair.

Système Wi-Fi maillé Amazon eero à partir de 64 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez une maison dotée de plusieurs annexes ou un appartement spacieux, le système Wifi maillé Amazon eero peut-être indispensable pour étendre le signal Wifi dans ces derniers. Alors qu'il est habituellement proposé à 279 €, vous pouvez l'avoir en étant abonné à Prime pour 181 € soit une économie de 78 €. Si vous souhaitez vous équiper d'un seul répéteur, il est également possible de le faire pour 64 € au lieu de 99 €.

Ces répéteurs Wifi (système maillé) se connectent à votre modem existant pour fournir une couverture Wi-Fi sur 140 m² fiable et rapide à votre domicile. Intégrant la technologie TrueMesh le routeur répéteur Wifi eero achemine intelligemment le trafic pour éviter la congestion, la mise en mémoire tampon et les pertes de connexion.