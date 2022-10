OnePlus 11 Pro : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur le futur flagship

Le OnePlus 11 Pro apporte quelques nouveautés et fonctionnalités par rapport à ses prédécesseurs, avec entre autres, l'intégration d'un appareil photo revisité en profondeur. Date de sortie, prix attendu, fiche technique, voici tout ce que l'on sait sur le futur mobile premium de OnePlus.

Chez OnePlus, l'année commence fort avec la sortie de son smartphone le plus haut de gamme, suivi plus tard par des modèles un peu moins bien équipés et moins chers. En 2023, c'est le OnePlus 11 Pro qui nous attend, un smartphone qui sera notamment opposé au Xiaomi 13 Ultra et au Samsung Galaxy S23 Ultra. Connu pour ses “flagships killers” à ses débuts, la marque a depuis changé de stratégie, laissant à sa gamme Nord les prérogatives du rapport qualité-prix. Sa série principale est désormais orientée premium et vient se confronter aux pontes de l'écosystème Android. Que nous réserve le OnePlus 11 Pro pour nous surprendre ? Découvrez-le avec nous.

Quand sort le OnePlus 11 Pro ?

Auparavant, OnePlus lançait ses smartphones phares de l'année au printemps, et plus précisément en avril. Deux modèles étaient lancés à cette occasion, le OnePlus standard et Pro de la série. Puis six mois plus tard, vers octobre ou novembre, nous avions droit aux modèles OnePlus T. Depuis la dernière génération, le calendrier a changé et le modèle Pro est devenu indépendant des autres. Il est même commercialisé très tôt dans l'année, dès le mois de janvier. Ce fut le cas pour le OnePlus 10 Pro lors d'une année 2022 assez étrange qui n'a pas vu émerger de OnePlus 10 (alors qu'un OnePlus 10T a bien fait son apparition). Si l'on se perd dans la nomenclature et la stratégie de OnePlus, on peut s'attendre à ce que le OnePlus 10 Pro arrive au premier trimestre 2023, sans doute en janvier.

Combien coûte le OnePlus 11 Pro ?

Le OnePlus 9 Pro coûtait 919 euros dans sa configuration comprenant 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage. Avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne, son tarif passait à 999 euros. La même politique tarifaire a été appliquée pour le OnePlus 10 Pro, dont le prix n'a pas augmenté par rapport au modèle antérieur. On imagine que OnePlus tient à ne pas passer la barre psychologique des 1000 euros. Mais avec la chute de l'euro face au dollar, il est possible que le OnePlus 11 Pro coûte plus cher en Europe.

Y aura-t-il un OnePlus 11 ou OnePlus 11T ?

De nombreuses fuites concernant le OnePlus 11 Pro nous permettent de nous faire une bonne idée de ce que va proposer le smartphone, et de prouver son existence et sa sortie à venir. Jusqu'ici, aucun rapport fiable n'évoque de OnePlus 11 ou OnePlus 11T. Cela signifie certainement qu'il n'y aura pas de OnePlus 11 en même temps que le OnePlus 11 Pro. Il reste cependant de l'espoir de le voir débarquer plus tard. Pour le OnePlus 11T, il est tout à fait normal de n'avoir aucune nouvelle aussi tôt. S'il est en développement, il ne sortira qu'au deuxième semestre 2023.

Quelles évolutions de design avec le OnePlus 11 Pro ?

Le célèbre informateur OnLeaks a partagé de premiers rendus du OnePlus 11 Pro. Si quelques détails peuvent évoluer sur le produit final, les visuels qu'il a partagés devraient se montrer très proches de ce à quoi va ressembler le mobile. L'imposant bloc photo du OnePlus 11 Pro adopte une forme circulaire, alors qu'il était carré sur le OnePlus 10 Pro. La disposition des capteurs au sein du bloc reste par contre similaire, avec trois optiques en haut à gauche, en haut à droite et en bas à gauche, puis le Flash LED en bas à droite du dispositif.

Bonne nouvelle pour les fans de la marque, le bouton Alert Slider fait son retour. Symbole de l'identité de OnePlus, il avait été supprimé sur le OnePlus 10T, faisant craindre pour son avenir. Mais d'après les images qui nous parviennent, cet élément indissociable et distinctif des flagships OnePlus sera bien présent sur le OnePlus 11 Pro. Pour rappel, cette touche physique intégrée sur la tranche de l'appareil permet de réaliser des actions rapides, comme changer le mode de notifications, sans avoir besoin d'accéder à l'interface.

Pour le reste, le design du OnePlus 11 Pro reste proche de celui du OnePlus 10 Pro, conservant entre autres le poinçon dans le coin gauche de l'écran pour loger la caméra frontale et un lecteur d'empreintes optique sous l'écran. Pour l'instant, le terminal ne s'est montré que dans un coloris noir.

Quel type d'écran embarque le OnePlus 11 Pro ?

La qualité de la dalle des modèles Pro chez OnePlus a toujours été extrêmement soignée, et cette bonne habitude devrait perdurer avec leur successeur. Nous savons déjà qu'il s'agira d'un écran AMOLED (sans doute LTPO 2.0) de 6,7 pouces affichant une définition Quad HD+ 1440p et une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Cette dernière devrait être adaptative, c'est-à-dire qu'elle variera automatiquement selon le contenu affiché, car les 120 Hz ne sont pas utiles pour tous les usages. Cela permet de réduire la consommation d'énergie, et donc d'améliorer l'autonomie du smartphone. On s'attend aussi à une compatibilité HDR10+ et à une large couverture colorimétrique.

Quelles sont les performances du OnePlus 11 Pro ?

Sans surprise, c'est un SoC Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe le OnePlus 11 Pro. La marque reste fidèle à Qualcomm et se fournit avec la meilleure puce disponible du moment pour l'écosystème Android. Autant dire que les performances du smartphone sont assurées. Le SoC est fabriqué selon un procédé de TSMC recourant à une gravure de 4 nm, comme c'est le cas de l'Apple 16 Bionic des iPhone 14 Pro.

Pour la connectivité mobile, le OnePlus 11 Pro dispose d'un modem Qualcomm Snapdragon X70, qui le rend compatible 5G. Plusieurs configurations de mémoire sont prévues : 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage ainsi que 12 Go et 256 Go. Une version avec 16 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne pourrait aussi être commercialisée, mais sa disponibilité en France est incertaine.

Le OnePlus 11 Pro a-t-il une bonne autonomie ?

OnePlus avait sensiblement amélioré l'autonomie de son 10 Pro par rapport à celle du OnePlus 9 Pro, on espère que la marque parviendra encore à progresser avec cette nouvelle génération. Il ne faut cependant pas s'attendre à une différence aussi marquée puisque le OnePlus 11 Pro embarquera une batterie de 5000 mAh, soit la même capacité que l'accumulateur de son prédécesseur, qui faisait lui mieux que le OnePlus 9 Pro et sa batterie de 4500 mAh. On peut toutefois espérer une endurance un peu plus allongée grâce à des optimisations logicielles ou à la puce qui devrait être plus efficace énergétiquement. Dans tous les cas, le OnePlus 11 Pro devrait offrir une excellente autonomie.

OnePlus, comme sa maison-mère OPPO, est réputé pour être un pionnier de la recharge rapide. Un statut qu'il va confirmer avec le OnePlus 11 Pro, attendu avec la technologie SuperVOOC 100W, contre 80W auparavant. La batterie de 5000 mAh du OnePlus 10 Pro était rechargée de 0 à 100% en seulement 35 minutes, celle du OnePlus 11 Pro devrait donc atteindre encore plus rapidement sa pleine capacité.

La recharge sans fil bénéficiait d'une puissance de 50W sur le OnePlus 10 Pro, nous n'avons à ce jour pas d'informations sur celle du OnePlus 11 Pro, qui sera au moins égale. La fonctionnalité de recharge par induction inversée pour alimenter la batterie d'accessoires ou appareils compatibles sera aussi au rendez-vous.

Le OnePlus 11 Pro prend-il de belles photos ?

La qualité photo est souvent inférieure chez OnePlus à celle proposée par la concurrence sur le segment haut de gamme : les Samsung Galaxy S, les Xiaomi Ultra, les Google Pixel, les iPhone… Et c'est sans doute à cet égard que le OnePlus 11 Pro va apporter le plus d'évolutions, prouvant que la marque a conscience de cette faiblesse et qu'elle tente d'y remédier. Déjà, le partenariat avec l'expert de l'optique Hasselblad est renouvelé.

Ensuite, OnePlus change tous les capteurs sur ce nouveau modèle. Le module principal passe de 48 MP et une ouverture de f/1.8 sur le OnePlus 10 Pro à un capteur de 50 MP et f/1.6 pour le OnePlus 11 Pro. Celui-ci aurait une taille de 1/1.3″ et bénéficierait de technologies comme la stabilisation optique de l'image et l'autofocus à détection de phase. L'ultra grand-angle (48 MP, f/2.2, 1/2.0″) offrirait un élargissement du champ de vision à 114˚, ce qui est dans la moyenne du genre. Mais rappelons que le OnePlus 10 Pro sortait du lot avec son angle à 150°. Pour le téléobjectif, les ambitions du constructeur semblent aussi aller à la baisse, avec l'intégration d'un zoom optique jusqu'à 2x, contre jusqu'à 3x sur la génération antérieure. La définition monte par contre à 32 MP sur cette optique, contre 8 MP précédemment.

Il en ressort que OnePlus essaie de rationaliser son offre en photographie en améliorant le capteur principal, le plus important, et en se montrant plus raisonnable sur les autres capteurs. Pour ne pas créer de déception sur l'ultra grand-angle et le téléobjectif, qui paraissent sur le papier peu audacieux, on espère que la marque compense par une meilleure maitrise de son matériel. Avec les bonnes optimisations sur des capteurs fiables, l'expérience photo peut devenir excellente malgré des spécifications techniques en théorie limitées.

La technologie Hasselblad Color Calibration devrait faire son retour pour une colorimétrie précise et fidèle. Côté vidéo, on attend la prise en charge de la 4K jusqu'à 120 images par seconde et de la 8K jusqu'à 24 images par seconde minimum. A noter que la caméra frontale serait de 16 MP, deux fois moins que les 32 MP du capteur selfie du OnePlus 10 Pro.

Quelle version d'Android et OxygenOS pour le OnePlus 11 Pro ?

Le OnePlus 11 Pro sera lancé sous OxygenOS 13, la surcouche logicielle du fabricant basée sur Android 13. OnePlus soigne le suivi logiciel de ses smartphones premium, et le OnePlus 10 Pro fut d'ailleurs l'un des premiers mobiles du marché à recevoir une mise à jour stable vers la dernière mouture d'Android. La marque promet au moins trois ans de mises jour majeures Android et quatre ans de mises à jour de sécurité sur les appareils de sa série principale. Malgré un socle commun avec l'interface ColorOS d'OPPO, qui a absorbé OnePlus, OxygenOS conserve tout de même des particularités, des fonctionnalités et une esthétique qui lui sont propres.

OxygenOS 13 apporte un nouveau design à l'UI, baptisé Aquatic Aquamorphic. En plus de rendre les animations plus naturelles et plus fluides, il offre une “interface simplifiée et plus propre” pour une expérience plus apaisante. Toujours dans cette optique, OnePlus a fait évoluer son Zen Mode, qui permet de prendre une pause ou de se concentrer sur une conversation ou une activité en cours, avec “cinq thèmes tranquilles”.

Le launcher devient plus intelligent et plus intuitif, avec un ajustement dynamique des dossiers pour une meilleure organisation et une gestion améliorée des applications, des widgets et des notifications de mise à jour. Une barre à outils latérale polyvalente permet d'accéder à des fonctions utiles sans quitter une appli, tandis que l'Always-On Display devient compatible avec l'affichage d'informations dynamiques et personnalisées par l'intelligence artificielle.

Au regard des performances, cette version inclut HyperBoost GPA 4.0, une nouvelle fonctionnalité qui booste le nombre d’images par seconde (FPS) en jeu et équilibre la puissance dégagée et la consommation d'énergie de votre téléphone par l'intermédiaire de plusieurs modes de performance.