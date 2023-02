OnePlus 11 : le smartphone haut de gamme est enfin lancé en France à partir de 849€

OnePlus a présenté un nouveau smartphone haut de gamme sur le marché français : le OnePlus 11. Bonne nouvelle, vous n’aurez pas à dépenser une fortune pour vous l’offrir, le fabricant ayant même baissé ses tarifs cette année.

Plus d’un mois après sa sortie en Chine, le OnePlus 11 arrive enfin en France. Le fabricant a officiellement annoncé son appareil haut de gamme chez nous, et celui-ci est identique au modèle que nous connaissions déjà. On retrouve toujours une puce Snapdragon 8 Gen 2, jusqu'à 16 Go RAM LPDDR5X, du stockage UFS 4.0, du Gorilla Glass Victus ainsi qu'un écran AMOLED E4 120 Hz LTPO 3.0 de 6,7 pouces.

Côté autonomie, le smartphone mise sur une batterie de 5000 mAh compatible avec une nouvelle recharge filaire 100 W, contre 80 W pour le modèle précédent. Malheureusement, pas de recharge sans fil au programme. Enfin, c’est surtout sur la photo que OnePlus a apporté le plus de changements. On retrouve un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle IMX581 de 48 MP ainsi qu’un téléobjectif IMX709 de 32 MP offrant un zoom optique 2X.

OnePlus baisse les prix du OnePlus 11 par rapport au OnePlus 10 Pro précédent

La meilleure nouvelle au sujet du OnePlus 11 est probablement son prix, OnePlus ayant décidé d’abaisser les tarifs par rapport à la génération précédente. Le fabricant chinois renoue donc de nouveau à ce qui avait fait sa force autrefois : proposer un appareil très compétitif à un prix bien inférieur à la concurrence.

Le OnePlus 11 est lancé à partir de 849 euros seulement dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit 70 euros de moins que le OnePlus 10 Pro. De son côté, la version avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est commercialisée à 919 euros, soit autant que la génération précédente.

Ces baisses de prix sont une véritable surprise, étant donnée qu’Apple a récemment augmenté les prix de ses iPhone 14, avant que Samsung ne décide de faire de même sur ses Galaxy S23. De son côté, Xiaomi prévoirait même aussi d’augmenter les tarifs de ses prochains Xiaomi 13 et 13 Pro. Pour savoir s’il s’agit du smartphone fait pour vous, nous vous conseillons d’aller consulter notre test complet du OnePlus 11.

Le OnePlus 11 sera disponible à partir du 16 février prochain. D'ici là, ceux qui précommanderont le smartphone auront droit à un cadeau au choix : une enceinte Bang & Olufsen d'une valeur de 299€ ou des OnePlus Buds Pro 2.