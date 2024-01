Le OnePlus 12 sera certainement l’un des meilleures affaire du moment, à en croire son prix

Les prix américains des OnePlus 12 et 12R, récemment dévoilés, indiquent un retour aux racines du ‘Flagship Killer' de OnePlus. Prévus pour un lancement mondial le 23 janvier, ces modèles allient des spécifications haut de gamme à des prix compétitifs.

Le marché des smartphones continue d'évoluer avec des offres toujours plus sophistiquées et diversifiées. Par exemple, le Google Pixel 7a, lancé quelques mois après les modèles haut de gamme de Google, se positionne comme une version plus abordable sans compromis techniques majeurs, proposé à 509 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. D'autre part, l'Apple iPhone 15 Pro Max marque une segmentation plus poussée de la gamme d'Apple, avec des innovations telles que le zoom périscopique et une baisse de prix par rapport à la génération précédente, malgré son statut ultra premium.

En parallèle, Samsung s'apprête à lancer les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, promettant des améliorations significatives en termes de design, d'écrans, de fonctionnalités, et de performances. Ces modèles, attendus pour une présentation le 17 janvier 2024, semblent maintenir une politique tarifaire similaire à la génération précédente, avec des ajustements mineurs malgré l‘augmentation des prix des modèles antérieurs. Dans ce paysage concurrentiel, l'arrivée imminente des OnePlus 12 et 12R suscite de l'intérêt, promettant des caractéristiques haut de gamme à des prix potentiellement plus attractifs.

OnePlus 12 et 12R va-t-il représenter l'équilibre parfait entre innovation et accessibilité ?

Prévus pour un lancement mondial le 23 janvier, les OnePlus 12 et 12R suscitent déjà un vif intérêt. D'après une fuite relayée par TechPlus,

à 799 $ pour la version 12 Go/256 Go, il représente une évolution du OnePlus 11 5G. Avec des caractéristiques telles qu'un écran AMOLED, un appareil photo de 50 Mpx et le processeur Snapdragon 8 Gen 2, ce modèle continue de placer OnePlus parmi les marques de smartphones haut de gamme. Ce positionnement tarifaire, supérieur à son prédécesseur, témoigne de l'évolution constante de la marque en matière de performances et de fonctionnalités, tout en maintenant un prix compétitif par rapport à des concurrents comme la série Galaxy S24 de Samsung.

D'autre part, le OnePlus 12R se distingue comme une option plus abordable, proposé à 499 $ pour la version 8 Go/128 Go, et surprend agréablement avec une variante de 16 Go/256 Go disponible à 599 $. Ces prix compétitifs, combinés à des spécifications haut de gamme telles que le processeur Snapdragon 8 Gen 2, positionnent ce smartphone en concurrent direct des appareils comme le Pixel 7a et le Galaxy A54 5G, offrant ainsi une alternative attrayante pour les consommateurs à la recherche d'un smartphone performant à un prix raisonnable.

Source : Techplus