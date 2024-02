OnePlus 12 : le constructeur explique pourquoi le smartphone n’a que 4 ans de mises à jour, c’est une histoire de sandwich

Dans un entretien avec nos confrères des Tom's Guide, Kinder Liu, PDG de OnePlus, revient sur les raisons qui ont poussé le constructeur à ne proposer que 4 ans de mises à jour logicielles sur le OnePlus 12. Celui-ci utilise une métaphore pour le moins cocasse : il suffit de voir nos smartphones comme des sandwichs.

Après sa sortie au mois de décembre en Chine — et le 23 janvier en France — le OnePlus 12 s’est rapidement imposé comme le nouveau flagship de référence du constructeur. On y retrouve tout le savoir-faire de ce dernier, le tout pour un prix particulièrement intéressant. Il y a tout de même un point sur lequel le smartphone se montre décevant : son support logiciel.

À une époque où les géants du secteur grimpent jusqu’à 7 ans de mises à jour pour leurs derniers smartphones, OnePlus se contente et toujours de 4 ans de mises à jour logiciel et 5 ans de correctifs de sécurité pour ses derniers fleurons. Forcément, la question est rapidement arrivée sur la table lors d’un entretien entre Tom's Guide et Kinder Liu, PDG de l’entreprise chinoise.

Pour OnePlus, votre smartphone est un sandwich

C’est simple : pour ce dernier, cela ne sert strictement à rien de proposer de nombreuses années de support logiciel sur ses smartphones. En plus des études démontrant que les utilisateurs changent en moyenne tous les 4 ans de smartphone, c’est avant tout la question de la robustesse qui importe pour Kinder Liu, notamment celle de la batterie. Pour illustrer son propos, il compare ainsi un smartphone à un sandwich.

« Certains fabricants affirment aujourd’hui que la garniture de leur sandwich — le logiciel de leur téléphone — sera encore bonne à manger dans sept ans. Mais ce qu’ils ne vous disent pas, c’est que le pain du sandwich — l’expérience utilisateur — risque de moisir au bout de quatre ans. Soudain, une politique de mise à jour logicielle sur sept ans n’a plus d’importance, parce que le reste de votre expérience avec le téléphone est épouvantable ».

En d’autres termes, « lorsque nos concurrents affirment que leur politique en matière de logiciel durera sept ans, n’oubliez pas que la batterie de leur téléphone ne durera peut-être pas », résume le patron. On pourra tout de même arguer que la batterie des smartphones ne cessera pas subitement de fonctionner passé la date de péremption. Il faut tout de même admettre que Kinder Liu touche un point sensible pour les constructeurs. Mais pas assez pour nous convaincre de croquer dans notre téléphone.

