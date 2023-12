OnePlus 12 officiel : plus grand, plus ambitieux, mais aussi plus cher

OnePlus a annoncé son dernier smartphone haut de gamme en Chine : le OnePlus 12. Arborant le même design que son prédécesseur, il se distingue toutefois du OnePlus 11 grâce à une fiche technique actualisée, que ce soit au niveau de l’écran, du processeur, de la batterie et de la photo. Une belle montée en gamme qui se traduit par une légère inflation tarifaire. On vous dit tout.

Le rendez-vous était pris avec les fans : OnePlus a bien présenté aujourd’hui, mardi 5 décembre 2023, un nouveau smartphone. Cette présentation a eu lieu uniquement en Chine, avant une officialisation internationale qui serait calée au 23 janvier 2024, un mois avant l’ouverture du Mobile World Congress de Barcelone. Ainsi, comme de nombreux concurrents OnePlus avance l’annonce de son modèle haut de gamme.

Ce nouveau smartphone est, sans surprise, le OnePlus 12, nouveau porte-étendard de la marque alternative d’Oppo qui a tant fait parler de lui dans les fuites et les rumeurs. Il remplace le OnePlus 11 en apportant une fiche technique modernisée sur de nombreux points. L’écran est plus grand. Le processeur est plus puissant. Les capteurs photo sont plus pertinents. La batterie est plus généreuse. Le tout dans un écrin qui garde les mêmes atours que ceux du OnePlus 11 : du verre minéral sur les faces, de l’aluminium sur les tranches et un beau module photo excentré du plus bel effet. Ce design est certifié IP65 contre l’eau et la poussière.

Le OnePlus 12 profite d'un écran plus grand et d'un processeur plus puissant

Entrons dans le détail des modifications de la fiche technique. L’écran est légèrement plus grand, passant de 6,7 à 6,82 pouces. Depuis 2021, OnePlus n’avait pas changé la taille de son porte-étendard. C’est donc un événement. Hormis le OnePlus Open, il s’agit du plus grand écran intégré à un smartphone de la marque. Voici les principales caractéristiques de cette dalle :

Technologie AMOLED LTPO

Taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz

Luminosité maximale à 1600 nits au global

au global Définition Quad HD+ (1440 x 3168 pixels)

(1440 x 3168 pixels) Résolution de 510 pixels par pouce

Compatible Dolby Vision et HDR10+

Compatible Always-On

Sous cet écran, vous retrouvez un Snapdragon 8 Gen 3, le SoC haut de gamme présenté par Qualcomm en octobre. Cadencé jusqu’à 3,3 GHz et refroidi par des dissipateurs et une chambre à vapeur,, il est capable de gérer une IA générative sans aide extérieure. Il est accompagné de 12 à 24 Go de RAM (format LPDDR5X) et de 256 Go à 1 To de stockage interne (non extensible). Pour donner vie à tout ça, OnePlus a choisi une batterie de 54000 mAh, en lieu et place de la batterie 5000 mAh utilisée ces deux dernières années. Elle est compatible charge rapide 100 watts et charge rapide sans fil 50 watts. OnePlus promet une charge complète en moins d’une demie-heure.

Le OnePlus 12 s'inspire du OnePlus Open pour la photo

Côté photo, quelques petits changements à noter, en grande partie inspirés du OnePlus Open. D’abord, l’objectif principal est plus lumineux. Le téléobjectif devient périscopique et offre un rapport de zoom 3x. Le capteur associé, plus gros, voit sa définition doublée, pour atteindre les 64 mégapixels. Enfin, le capteur selfie profite aussi d’une définition doublée pour atteindre les 32 mégapixels. L’ultra grand-angle ne change pas. Voici tous les détails en un clin d’oeil :

Principal : capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/1.6, autofocus multidirectionnel, stabilisateur optique

Panorama : capteur 48 MP, autofocus à détection de phase, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vue 114°

Téléobjectif : capteur 64 MP, autofocus à détection de phase, objectif périscopique ouvrant à f/2.6, stabilisateur optique, zoom optique 3x

Selfie : capteur 32 MP, objectif ouvrant à f/2.4, focale fixe

Nous retrouvons aussi tous les agréments habituels d’un flagship signé OnePlus, comme le double haut-parleur et le lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Les connexions réseau ont été mises à jour : WiFi 7 Dual Band et Bluetooth 5.4. Le système d’exploitation est on ne peut plus actuel : Android 14 servant de base à ColorOS 14 (en France, nous conserverons logiquement OxygenOS). Avec autant d’amélioration, le OnePlus 12 est sans surprise un peu plus lourd (220 grammes) et un peu plus grand que son prédécesseur, même si la hauteur n’évolue que très peu malgré le nouvel écran.

Parlons maintenant du prix. Il est en légère hausse par rapport au tarif du OnePlus 11 à son lancement, à configuration égale : le OnePlus 12 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera lancé à 4299 yuans (encore 560 euros), contre 3999 yuans pour son prédécesseur. Cela représente une augmentation de 7,5 %. La version la plus généreuse, avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage, sera proposée 5799 yuans (environ 750 euros). Reste à savoir quelles seront les configurations vendues sur le site européen de OnePlus et quels seront les tarifs pratiqués.