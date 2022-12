OnePlus 11 : son score AnTutu a de quoi faire pâlir la concurrence

Toujours plus d’informations nous arrivent concernant le OnePlus 11. Son score au benchmark AnTutu vient de paraître, et comme on pouvait s’y attendre, le score du smartphone est impressionnant.

Le OnePlus 11 est un smartphone haut de gamme très attendu. Il sera présenté lors d’un événement spécial en Inde, en février 2023. Pour séduire les clientèles chinoises et indiennes, il devra avancer des arguments très convaincants. La compagnie souhaite en effet le placer dans le même segment que les Samsung Galaxy S23 et autres Xiaomi 13. Le premier chiffre dont le téléphone pourra se prévaloir est l’excellent score obtenu dans le benchmark AnTutu.

Le OnePlus 11 peut se targuer d’avoir marqué 1 341 080 points lors de ce fameux banc d’essai, ce qui le place, théoriquement, devant le ROG Phone 6 d’ASUS, le smartphone le plus puissant du mois de novembre 2022. Pour sa défense, l’appareil du constructeur taïwanais est propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Le score AnTutu du OnePlus 11 le place devant les smartphones les plus puissants du moment

Le OnePlus 11 tournera, lui, avec un Snapdragon 8 Gen 2 et 16 Go de RAM. L’écart de performances est donc logique, mais il est tout de même notable : le OnePlus 11 « en a sous le capot ». Le constructeur aura-t-il amélioré l’aspect photo de son flagship ? Le problème de chauffe des OnePlus 10T aura-t-il été résolu ? Nul ne le sait encore, mais on le voit, la marque chinoise aura bien des efforts pour avoir la préférence du public.

L’appareil passé au crible d’AnTutu portait le nom de code PBH110. Comme prévu, il était bien propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en UFS 4.0. Son écran en QHD+ (1800 x 3200 px) de 6,7 pouces de diagonale bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 11 tourne sous Android 13. Tout indique que OnePlus va respecter son (nouveau) calendrier habituel. Aucun modèle 11 Pro ne semble donc être dans les tuyaux. Il est également impossible de savoir combien il sera vendu en Europe (s’il y est vendu un jour, cela reste incertain). À en croire les experts, tous les constructeurs de smartphones augmenteront leurs tarifs en 2023, le OnePlus 11 ne devrait pas être proposé à moins de 819 €, le prix du OnePlus 9 avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne.

Source : GSM Arena