Le OnePlus 12 déçoit les premiers utilisateurs à cause de gros défauts de fabrication

Le OnePlus 12 a été lancé en Chine la semaine dernière, et des rapports d'utilisateurs suggèrent déjà que certaines unités pourraient souffrir au niveau de la qualité de construction et du polissage.

Le OnePlus 12 a fait ses débuts en Chine la semaine dernière, et très bientôt, il fera également son apparition sur les marchés internationaux. En effet, OnePlus a déjà annoncé l’arrivée du smartphone chez nous dès la fin du mois de janvier, soit bien plus tôt que les années précédentes.

Cependant, si l'on en croit de nombreuses images publiées sur les réseaux sociaux, il semblerait que des problèmes liés au contrôle de la qualité gênent certains utilisateurs qui ont déjà mis la main sur l'appareil. Ceux-ci soulèvent donc quelques questions sur les mesures prises par OnePlus au niveau des contrôles qualité sur ses chaînes de production.

Le OnePlus 12 souffre de problèmes de production

Comme le montrent certaines images publiées sur Weibo, le réseau social chinois, certaines unités présentent des espaces entre le module photo et la vitre arrière, empêchant ainsi le smartphone d’être complètement étanche. Craignant que cela n'affecte les capacités de résistance à l'eau et à la poussière de l'appareil, un utilisateur a contacté le service clientèle, qui lui a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.

Cependant, face à un nombre toujours plus élevé de retours négatifs, OnePlus a finalement conseillé aux utilisateurs de renvoyer leurs appareils. Pire encore, des utilisateurs ont publié des images où l’on peut voir un cheveu coincé dans la vitre arrière du smartphone, et même un insecte. Il est évidemment choquant que cela soit possible, car les smartphones sont généralement assemblés dans des environnements propres pour éviter que ce genre de situation ne se produise.

Il reste maintenant à voir si ces problèmes au niveau du contrôle qualité des smartphones vont pousser OnePlus à faire des ajustements sur les chaînes de production. Pour rappel, la sortie à l’international est prévue dès le 23 janvier prochain, dans un peu plus d’un mois. Compte tenu des très nombreuses plaintes, on peut espérer que les modèles vendus chez nous ne souffriront pas des mêmes défauts de production.