OxygenOS : après le raté de la fusion avec ColorsOS, OnePlus demande l’aide des utilisateurs

En déployant OxygenOS 13, OnePlus s’est attiré les foudres des utilisateurs qui n’ont pas vraiment apprécié la fusion déguisée avec ColorOS, la surcouche d’Oppo. En réponse, le constructeur a décidé de lancer un sondage auprès des concernés pour prévoir les futurs changements et améliorations de sa propre surcouche.

Ce début d’année 2022 n’a pas été de tout repos pour les utilisateurs OnePlus. Alors que 2021 s’était terminé avec l’annonce de la fusion d’OxygenOs avec ColorOS, la surcouche maison d’Oppo, les mois qui ont suivi ont manqué d’informations supplémentaires, laissant les concernés dans le flou concernant l’avenir de leur smartphone. Puis, en février dernier, OnePlus crée la confusion en annonçant à la va-vite OxygenOS 13, alors que la nouvelle surcouche était censée être H2OOS, le résultat de la fusion avec ColorOS.

Un mois plus tard, rien ne s’arrange avec le déploiement de la bêta d’OxygenOS 13. Les utilisateurs se sentent floués, la surcouche n’a d’OxygenOS que le nom. En effet, la fusion avec ColorOS est belle et bien apparente, et visiblement, elle n’est pas au goût de tout le monde. Cela fait maintenant plusieurs semaines que OnePlus essuie la colère des utilisateurs. La firme chinoise tente désormais de payer les pots cassés, comme en atteste sa récente déclaration. Pour améliorer les choses, OnePlus va se rapprocher des premiers concernés.

OnePlus lance un sondage pour améliorer

Ainsi, le constructeur a lancé ce week-end un sondage auprès des membres de son forum d’assistance afin d’évaluer ce qui fonctionne et, a fortiori, ce qui fonctionne moins avec la dernière version d’OxygenOS. Les réponses l’aideront à rectifier le tir concernant les nombreuses critiques reçues, assure ce dernier. En outre, plusieurs catégories composent ce sondage, comme l’inclusivité culturelle ou encore l’intuitivité générale de la plateforme.

Pour l’heure, l’annonce s’est accompagnée de nombreux messages de la part d’utilisateurs qui demandent à OnePlus de ramener l’ancienne version d’OxygenOS. Toutefois, on imagine que la manœuvre ne va pas être aisée pour la firme, qui a déjà officialisé son partenariat avec Oppo. Reste donc à rectifier le tir en limitant les dégâts, en prenant en considération les retours des utilisateurs.