OnePlus 11 officiel : un smartphone qui mise tout sur sa puissance, mais à un tarif abordable

Comme chaque année, OnePlus vient de lancer un nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 11. Propulsé par le puissant Snapdragon 8 Gen 2, l’appareil promet d’être un des plus performants de 2023.

Après un OnePlus 10 Pro plutôt réussi l’année dernière, OnePlus est de retour en 2023 avec un nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 11. Comme son prédécesseur, il arrive seul sur le marché, et il n’est pour l’instant pas prévu qu’il soit rejoint par un modèle Pro.

Le OnePlus 11 a droit à un nouveau design avec un module photo circulaire à l’arrière. Ce dernier est connecté à la tranche du smartphone à la façon des Galaxy S22. Cependant, la face avant profite de moins de changements. On retrouve toujours un poinçon dans le coin supérieur gauche, ainsi que du verre Gorilla Glass Victus pour protéger l’écran incurvé. Le curseur d’alerte, qui avait disparu avec le OnePlus 10T, fait également son retour.

Le OnePlus 11 mise tout sur les performances

Depuis des années maintenant, les smartphones de OnePlus sont surtout orientés vers les performances, et cet aspect s’est renforcé depuis le récent rapprochement avec Oppo. Le OnePlus 11 est propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 2, la plus puissante à l’heure actuelle. Celle-ci est accompagnée par 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X. On retrouve également 256 Go ou 512 Go de mémoire flash UFS 4.0. OnePlus annonce que son OnePlus 11 est particulièrement adapté au gaming grâce à un mode qui permet de réduire considérablement la latence sur vos jeux préférés. Plutôt qu'être une alternative à d'autres smartphones haut de gamme, OnePlus semble donc également vouloir concurrencer les smartphones gaming.

OnePlus met également l’accent sur la recharge rapide sur ses smartphones, et le OnePlus 11 fait encore mieux que son prédécesseur sur ce point. On a droit cette année à une nouvelle recharge rapide filaire 100W, qui permet de recharger entièrement la batterie de 5000 mAh en seulement 25 minutes. OnePlus s’est évidemment assuré que cette dernière ne sera pas trop impactée par cette grosse puissance de charge, et promet une durée de vie de 4 ans avant que sa capacité ne descende en dessous des 80 %. Malheureusement, la recharge sans fil n'est pas de la partie cette année, un choix discutable pour un smartphone haut de gamme.

Le OnePlus 11 ne prend pas de risques avec son écran et en photo

Au niveau de l’écran, le OnePlus 11 pourrait décevoir ceux qui s’attendaient à des nouveautés. On retrouve toujours un écran similaire à celui du OnePlus 10 Pro, c’est-à-dire une dalle Samsung AMOLED E4 120 Hz LTPO 3.0 de 6,7 pouces. Elle offre une luminosité maximale de seulement 1300 nits, bien loin des 1900 nits du récent Xiaomi 13 Pro. On a cependant droit à cette année au support de la technologie Dolby Vision, ce qui sera très pratique si vous êtes amateurs de films et séries.

Côté photo, le OnePlus change l’intégralité des caméras de son smartphone, sans pour autant chercher à rivaliser avec les meilleurs dans le domaine en optant pour des capteurs haut de gamme. Le smartphone conserve une configuration à trois caméras, avec un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle IMX581 de 48 MP ainsi qu’un téléobjectif IMX709 de 32 MP offrant un zoom optique 2X. C’est donc moins que le OnePlus 10 Pro, qui offrait un zoom optique 3X.

Prix et disponibilité

Pour l'instant, le OnePlus 11 n'est disponible qu'en Chine. Il faudra attendre le 7 février prochain avant de voir le smartphone débarquer en France.

Au niveau des tarifs en Chine, OnePlus a considérablement réduit les prix par rapport à la génération précédente. Le OnePlus 11 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage débute à seulement 3999 yuans (547€). Le OnePlus 10 Pro était affiché bien plus cher, à 4699 yuans (643€), avec seulement 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il faut ensuite compter 4399 yuans (602€) pour la version avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 4899 yuans (670€) pour 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

En France, le tarif sera évidemment bien plus élevé. Pour rappel, le OnePlus 10 Pro avait été commercialisé à partir de 919 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si le fabricant chinois décide de répercuter la baisse en Chine chez nous, le OnePlus 11 devrait donc passer sous la barre des 900 euros.

Voici un récapitulatif des prix en Chine, hors taxes :