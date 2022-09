OnePlus 11 Pro : la fiche technique se précise des mois avant le lancement

Le OnePlus 11 Pro devrait être lancé d’ici quelques semaines en Chine et pas avant l’année prochaine en France, mais nous connaissons déjà une bonne partie de la fiche technique de l’appareil.

Après avoir dévoilé le nouveau design du OnePlus 11 Pro il y a quelques jours, le célèbre leaker OnLeaks vient de compléter sa fuite avec la plupart des caractéristiques techniques du prochain smartphone du fabricant chinois. Selon ses informations, beaucoup d’aspects de l’appareil vont changer par rapport au modèle précédent, et on retrouvera notamment beaucoup de nouveautés au niveau de la photo.

Sans surprise, le leaker confirme que le OnePlus 11 Pro sera propulsé par la prochaine puce haut de gamme que Qualcomm présentera au mois de novembre 2022 : le Snapdragon 8 Gen 2. À ses côtés, on retrouverait jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, comme le OnePlus 10T avant lui, mais la version de base devrait se contenter de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le OnePlus 11 Pro va apporter de grands changements en photo

D’après les informations de OnLeaks, OnePlus va grandement modifier la partie photo du OnePlus 11 Pro par rapport au OnePlus 10 Pro. En effet, le prochain smartphone utilisera cette fois-ci un capteur principal de 50 MP. Celui-ci sera accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 48 MP ainsi que par un téléobjectif de 32 MP offrant un zoom optique 2X. C’est moins que son prédécesseur, qui pouvait aller jusqu’à 3X. Il est assez dommage de voir que le fabricant chinois n’opte toujours pas pour un capteur périscope, comme la plupart de ses concurrents. La partie selfie sera, elle, assurée par une caméra de 16 MP.

On apprend également que le OnePlus 11 Pro misera toujours sur un écran QHD+ AMOLED de 6,7 pouces. Ce dernier sera probablement LTPO avec une fréquence maximale 120 Hz. Du côté de la batterie, le smartphone sera alimenté par un accumulateur de 5000 mAh. Malgré l’introduction de la recharge sans fil 150 W sur le OnePlus 10T il y a quelques mois, le OnePlus 11 Pro se contentera d’une recharge rapide filaire 100 W. C’est tout de même 20 W de plus que le OnePlus 10 Pro.

Source : 91mobiles