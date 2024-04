Le OnePlus 8 reçoit sa dernière mise à jour, le smartphone devient obsolète

OnePlus vient de déployer ce 24 avril 2024 la dernière mise à jour de sécurité Android à destination des OnePlus 8 et 8 Pro. A partir de maintenant, les deux appareils ne recevront plus aucun patch, marquant la fin officielle de leur support.

Si OnePlus s'est engagé en novembre 2022 à fournir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité sur l'ensemble de ses nouveaux smartphone haut de gamme, les anciens appareils du constructeur ne sont malheureusement pas concernés par cette politique.

Ainsi, pour les OnePlus 8 et 8 Pro, les utilisateurs ont dû se contenter de trois mises à jour majeures d'Android, et de quatre ans de mises à jour de sécurité. Et comme vous le savez peut-être, les deux appareils ont été lancés en 2020. Par conséquent, la fin officielle de leur prise en charge était attendue cette année.

Clap de fin pour le suivi logiciel des OnePlus 8 et 8 Pro

C'est maintenant chose faite, avec le déploiement ce 24 avril 2024 de la toute dernière MAJ de sécurité Android promise par OnePlus. La diffusion de cette mise à jour 13.1.0.587 d'OxygenOS a commencé en Inde et devrait s'étendre à d'autres pays dans les jours à venir. Sans surprise, pas de modifications majeures à l'horizon, le patch se contentant d'améliorer la sécurité du système.

Comme toutes les mises à jour OTA, vous recevrez une notification sur votre smartphone pour vous informer de sa disponibilité. Libre à vous de vérifier manuellement en vous rendant dans la partie Système dans les Paramètres de votre appareil. Cherchez ensuite l'onglet “A propos de mon appareil” > Oxygen OS et lancez la recherche de mises à jour éventuelles.

OnePlus remercie les utilisateurs

Notez qu'une fois n'est pas coutume, OnePlus s'est fendu d'un petit message à l'attention des propriétaires de OnePlus 8 et 8 Pro qui se retrouvent désormais sans prise en charge : “Comme vous le savez peut-être, avec la sortie d'OxygenOS 13.1.0.587, nous avons officiellement tenu notre promesse de maintenance du cycle de vie pour le OnePlus 8/8 Pro. Ce fut un voyage mémorable et nous aimerions exprimer notre sincère gratitude à vous tous pour votre formidable soutien tout au long du chemin”, écrit la marque.

Elle poursuit : “Ici, nous tenons à remercier tous ceux qui ont activement partagé leurs commentaires et opinions, signalé des bugs et nous ont aidé à mieux optimiser OxygenOS. Grâce à votre soutient constant, nous avons finalement créé une douzaine de versions stables pour garantir une meilleure expérience globale”. Question aux propriétaires de OnePlus 8 et 8 Pro, la fin du support va-t-elle vous inciter à changer d'appareil ? Dites-le-nous dans les commentaires.