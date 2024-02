Voici le OnePlus 12R aux couleurs de Genshin Impact, avec plein de goodies pour les fans

OnePlus a dévoilé un nouveau smartphone qui ravira les fans de Genshin Impact, le populaire RPG en monde ouvert qui a pris d'assaut l’industrie du jeu vidéo.

Le OnePlus 12R Genshin Impact Edition est une version spéciale du OnePlus 12R qui présente un design personnalisé, un coffret cadeau à collectionner et des améliorations exclusives pour la version mobile de Genshin Impact. Le smartphone a été annoncé au Mobile World Congress (MWC) 2024, où OnePlus a révélé sa collaboration officielle avec HoYoverse, le développeur de Genshin Impact.

OnePlus et HoYoverse ont travaillé ensemble pour optimiser les performances du jeu sur le OnePlus 12R Genshin Impact Edition, ce qui inclut un chargement accéléré, un réseau backend keep-alive et une consommation d'énergie optimisée. Le smartphone bénéficie également de la technologie HyperRendering de OnePlus, le Trinity Engine, qui améliore les graphismes et le framerate du jeu.

Lire également – OnePlus 12 : le constructeur explique pourquoi le smartphone n’a que 4 ans de mises à jour, c’est une histoire de sandwich

Le OnePlus 12R rend hommage à Genshin Impact

Le OnePlus 12R Genshin Impact Edition n'est pas seulement un puissant appareil de jeu, mais aussi un hommage aux fans du jeu. Le smartphone présente un design sur le thème de Keqing, inspiré par l'un des personnages du jeu, une épéiste aux cheveux violets dotée d'une vision électrique. Le smartphone est de couleur violette, avec un logo Lightning Stiletto à l'arrière, qui est la compétence emblématique de Keqing.

Le smartphone est également livré avec une version personnalisée d'OxygenOS 14, qui comprend un thème, des icônes, des fonds d'écran et des sons de Genshin Impact. Il est aussi livré avec un coffret cadeau à collectionner, qui contient des produits et des accessoires Genshin Impact. Le coffret cadeau comprend un éjecteur de plateau SIM en forme de Lightning Stiletto, un adaptateur secteur violet, un câble de charge USB Type-C violet avec une lumière LED violette, et un pack d'autocollants Genshin Impact. On retrouve même un code QR pouvant être scanné pour obtenir une récompense spéciale dans le jeu : une tenue Keqing, qui peut être utilisée pour personnaliser l'apparence du personnage.

Il ne s’agit pas de la première collaboration entre les deux entreprises. Auparavant, nous avions déjà eu droit au OnePlus Ace Plus sur le thème Hu Tao, le OnePlus Ace Plus 2 sur le thème Xiangling, le OnePlus Ace Pro 2 sur le thème Paimon, et le OnePlus 9RT sur le thème Sucrose. Cependant, le OnePlus 12R Genshin Impact Edition est le smartphone Genshin Impact le plus personnalisé à ce jour, car il possède non seulement un design personnalisé, mais aussi un système d'exploitation personnalisé et des améliorations exclusives pour le jeu.

Quel tarif pour le OnePlus 12R Genshin Impact Edition ?

Le OnePlus 12R Genshin Impact Edition est un smartphone en édition limitée qui sera disponible en précommande le 28 février. Le smartphone coûter 749 euros, ce qui est finalement un prix raisonnable pour un appareil qui offre une expérience de jeu premium et un design unique. C’est seulement 50 euros supplémentaires par rapport à la version classique, disponible en France depuis quelques semaines maintenant.

Cependant, le smartphone sera disponible en quantité limitée. Par conséquent, les fans qui souhaitent mettre la main sur le smartphone doivent précommander rapidement ou attendre la mise en vente de l’appareil le 21 mars prochain. Notons d’ailleurs que les précommandes via OnePlus.com bénéficieront d'une réduction exclusive de 50 euros, ainsi que d'un étui supplémentaire pour l'appareil.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques de l’appareil, on retrouve toujours le même Snapdragon 8 Gen 2, les 16 Go de RAM et les 256 Go de stockage, l’écran 6,7 pouces OLED LTPO avec une définition 2780 x 1264 pixels, la batterie de 5400 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 100W ou encore les caméras 50 MP, 8 MP et 2 MP à l’arrière. Il offre donc finalement un excellent rapport qualité-prix, même dans cette version spéciale plus onéreuse.