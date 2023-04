OnePlus Nord 3 : le lancement du smartphone de milieu de gamme est imminent

Le prochain smartphone phare de milieu de gamme de OnePlus, le Nord 3, devrait bientôt faire son entrée sur le marché, mais avant le lancement officiel, on sait déjà presque tout de ses caractéristiques techniques.

En plus du récent OnePlus Nord CE 3 Lite, le fabricant chinois compte sortir d’ici quelques semaines seulement un tout nouvel appareil sur le segment milieu de gamme : le OnePlus Nord 3. Ce dernier succèdera directement au OnePlus Nord 2T 5G de l’année dernière, et devrait comme toujours proposer un rapport qualité prix assez intéressant.

Cela fait déjà plusieurs mois que nous entendons parler du OnePlus Nord 3, puisque des bruits de couloir évoquaient déjà son développement au début de l’année. En février, le célèbre leaker OnLeaks avait également évoqué une partie de la fiche technique du smartphone, et celle-ci vient d’être confirmée par une autre source assez bien informée.

Que sait-on du OnePlus Nord 3 ?

D’après le leaker @heyitsyogesh, le OnePlus Nord 3 sera propulsé par une puce MediaTek Dimensity 9000, une des plus puissantes du constructeur. On aurait évidemment préféré une puce signée Qualcomm, telle que le Snapdragon 7+ Gen 2, qui a récemment épaté les testeurs en Chine sur les Redmi Note 12 Turbo et Realme GT Neo 5 SE. Elle n’en reste pas moins une puce très performante et intéressante. Elle sera épaulée par 8 ou 16 Go de RAM, ainsi que 128 Go ou 256 Go de stockage.

Le OnePlus Nord 3 arrivera avec un grand écran 1,5K AMOLED de 6,74 pouces avec une fréquence de 120 Hz. Il sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, soit 500 mAh de plus que la génération précédente. On devrait donc avoir droit à une meilleure autonomie sur ce modèle. Du côté de la recharge rapide, elle sera toujours de 80W.

Au niveau de la photo, le OnePlus Nord 3 va miser sur une configuration photo à trois caméras, avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un troisième capteur macro de 2 MP. Enfin, on apprend que l’appareil serait commercialisé à moins de 500 euros, mais il faudra probablement attendre encore un peu avant d’en être sûrs. D’après @heyitsyogesh, le lancement officiel devrait avoir lieu d’ici 6 à 8 semaines seulement.