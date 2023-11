OnePlus 12 : les benchmarks sont là, Apple et Samsung peuvent trembler

Les classements mensuels établis par AnTuTu sont une référence dans le domaine des smartphones. Le site passe en effet tous les appareils les plus récents au crible de divers benchmarks pour en évaluer la puissance. Pour un constructeur, placer un smartphone au sommet de ce classement.

Dans le segment des smartphones très haut de gamme, les références qui viennent à l’esprit sont souvent l’iPhone 15 Pro Max d’Apple ou encore le Galaxy S23 Ultra de Samsung. Pourtant, les constructeurs chinois proposent eux aussi des appareils tout aussi performants, à des prix souvent plus intéressants. L’entrée du OnePlus 12 au sommet du classement AnTuTu qui suit chaque mois l’évolution des performances des téléphones mobiles (Android comme iOS) signale que le rapport de force a changé. Comparons les scores obtenus par les ténors de la catégorie.

Pour se confronter aux iPhone et autre Galaxy S23 Ultra, le membre de Weibo Digital Chat Station a soumis un OnePlus 12 aux spécifications XXL aux benchmarks AnTuTu. Voyez plutôt : le processeur est un Snapdragon 8 Gen 3, ce qu’il se fait de mieux à l’heure actuelle en matière de puces pour smartphones. Il est également pourvu d’une mémoire vive de 24 Go et de 1 To de SSD. Cette configuration très musclée permet au OnePlus 12 de battre des records.

Le OnePlus 12 bat l’iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra à plate couture

En effet, quand le smartphone le plus puissant d’Apple atteint le score de 1 558 123, talonné par le S23 Ultra à 1 226 598 points, le OnePlus 12 bat le record AnTuTu, avec 2 333 033 points, soit presque 50 % de plus que le téléphone de la marque à la pomme, et 90 % de plus que le flagship coréen. Il détrône ainsi le Xiaomi 13, qui s’était emparé du titre de roi des téléphones en novembre 2023.

Sur le papier donc, le Galaxy S23 Ultra, le nouveau patron des smartphones Android en février 2023, est relégué dans les profondeurs du classement AnTuTu à l’approche des fêtes de fin d’année. Est-ce un mauvais smartphone pour autant ? La qualité ne se définit pas que par la puissance brute. Google, l’a bien compris, et propose des smartphones excellents sur d’autres aspects, l’IA et la photo, par exemple.