OnePlus 11 : le constructeur annonce un nouveau modèle qui va repousser les limites de l’industrie

On n’a pas fini d’entendre parler du OnePlus 11. Sur Weibo, Li Jie, PDG de la firme chinoise, a annoncé l’arrivée d’un nouveau modèle dans sa dernière gamme de smartphones haut de gamme. Si ce dernier ne donne que peu détails à son sujet, il assure que l’appareil sera unique et qu’il possèdera des caractéristiques inédites sur le marché de la téléphonie mobile.

Certains constructeurs se contentent de lancer leur smartphone et d’assurer le suivi logiciel pendant quelques années, mais ce n’est visiblement pas le cas de OnePlus. Alors que son OnePlus 11 est sorti en janvier dernier, la firme a d’ores et déjà présenté un second modèle équipé d’un système de refroidissement liquide, sobrement intitulé OnePlus 11 Concept. Et il semblerait que cette dernière n’a pas encore joué toutes ses cartes.

Sur Weibo, Li Jie, PDG du fabricant, a annoncé l’arrivée imminente d’un troisième modèle de OnePlus 11, cette fois-ci probablement destiné à la commercialisation. Aucun nom officiel et une photo énigmatique, celui-ci se garde bien de donner des détails croustillants à son sujet. Néanmoins, il affirme haut et fort que ce nouveau OnePlus 11 sera un produit « unique » en son genre qui « repoussera les limites du possible » au sein de l’industrie.

Un nouveau OnePlus 11 avec des matériaux uniques est en préparation

Alors, qu’est-ce qui rend ce OnePlus 11 si différent ? Selon Li Jie, celui-ci sera fabriqué à partir de matériaux encore jamais vus sur un smartphone. Plus encore, ces matériaux permettront à chaque design d’être unique. Pour en savoir plus, il faut se tourner du côté des leakers. D’après le renommé Digital Chat Station, toujours sur Weibo, les affirmations du PDG de OnePlus n’ont rien d’une opération de communication.

Ce dernier confirme que ces nouveaux OnePlus 11 seront bien différents les uns des autres, grâce à ce matériau « froid et agréable au toucher, avec une très bonne texture ». Il ajoute également qu’il ne pensait pas qu’il était possible de découper ce fameux matériau pour en faire un smartphone. Très vite, les premières spéculations ont fait surface. Pour certains, OnePlus pourrait bientôt dévoiler le premier smartphone composé de marbre. Réponse, probablement, dans les prochains jours.