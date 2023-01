Le OnePlus 11 n’aura pas de modèle Pro, c’est officiel

La rumeur circulait déjà depuis quelques mois, le constructeur vient de le confirmer lui-même : le OnePlus 11 Pro se passera bel et bien d’un modèle Pro cette année. L’information a été lâchée par Li Jie, président de OnePlus Chine, sur le réseau social Weibo, en réponse à un utilisateur qui espérait encore voir le smartphone un jour.

Depuis quelques jours, le OnePlus 11 est enfin officiel. Pour l’heure, le flagship est uniquement disponible en Chine. Il arrivera, comme à son habitude, un peu plus tard en Europe, à savoir le 7 février prochain. La présentation, quant à elle, a été marquée par l’absence d’un modèle Pro, pourtant présent sur toutes les itérations de la gamme depuis plusieurs années.

Cette dernière n’a pas vraiment été une surprise en soi. En effet, les rumeurs affirmaient déjà depuis plusieurs semaines que l’on ne verrait pas de modèle Pro cette année chez OnePlus. Ceci étant dit, on pouvait encore s’attendre à ce que celui-ci soit annoncé plus tard dans l’année. Ce ne sera visiblement pas le cas, à en croire le président de OnePlus Chine lui-même.

Il n’y aura pas de OnePlus 11 Pro en 2023, c’est officiel

Sur Weibo, un utilisateur a ainsi indiqué qu’en l’absence d’un modèle Pro, il pourrait se laisser tenter par l’unique modèle disponible, surtout au prix proposé. Lei Jie, auteur du post original, lui a alors répondu : « Pas de One Plus 11 Pro, mais le One Plus 11 est un téléphone parfait ». Voilà qui met donc fin aux espoirs de tous ceux qui attendaient une annonce dans les prochains mois.

C’est la première fois que OnePlus se passe d’un modèle Pro depuis le OnePlus 6T, sorti en 2018. Des antécédents existent donc bel et bien, d’autant que la fiche technique du OnePlus 11 a tout de même des arguments pour elle. On y retrouve notamment un processeur un Snapdragon 8 Gen 2, ainsi qu’un écran OLED 120 Hz et un module photo signé Hasselblad. Mais d’autres fonctionnalités premium manquent à l’appel, telles la recharge sans fil. Une décision qui se justifie par son prix : à partir de 3999 yuans (547 €).

Source : Weibo