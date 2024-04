OnePlus intègre une gomme magique alimentée par l’IA à partir d’avril 2024

OnePlus s'apprête à lancer une fonctionnalité révolutionnaire de suppression assistée par l'IA dans ses smartphones, permettant aux utilisateurs d'effacer facilement les éléments indésirables de leurs photos. Découvrez les modèles qui bénéficieront de cette mise à jour.

Actuellement, les utilisateurs de OnePlus bénéficient déjà d'un outil de suppression dans leurs smartphones, similaire à celui introduit avec le Google Pixel 6. Cet outil permet d'éliminer certains éléments indésirables des photos, mais sa capacité à traiter des scènes complexes ou à intégrer parfaitement le fond après suppression peut parfois laisser à désirer. La tâche d'effacer un objet tout en maintenant l'intégrité visuelle de l'image s'avère être un défi majeur dans l'édition de photos mobiles.

En réponse à ces limitations, OnePlus annonce une mise à niveau significative de cet outil avec l'introduction de l'AI Eraser en avril 2024. Inspiré du Magic Eraser sur le Google Pixel 8, qui utilise une intelligence artificielle plus avancée pour une suppression plus intuitive et une intégration plus naturelle des arrière-plans, le nouvel outil promet une amélioration considérable. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront non seulement retirer les éléments gênants de leurs clichés mais également bénéficier d'un rendu final bien plus cohérent et esthétiquement plaisant.

OnePlus enrichit sa palette d’outils avec une gomme IA avancée prévue pour avril 2024, voici les modèles

Cette avancée est le fruit d'investissements conséquents en R&D, avec pour ambition de fournir des contenus générés par l'IA d'une fiabilité et d'une précision exceptionnelles. Le modèle de langage sur lequel repose la fonctionnalité a été entraîné sur un vaste ensemble de données, permettant une compréhension approfondie des scènes complexes et une adaptation contextuelle remarquable lors de la suppression d'objets.

Voici les modèles OnePlus qui seront compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité :

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus Open

OnePlus Nord CE 4

Au-delà de la gomme magique alimentée par l'IA, OnePlus explore d'autres horizons en matière d'intelligence artificielle, avec des innovations notables, particulièrement sur le marché chinois. Parmi celles-ci, on retrouve l'AI Summarizer et les Article Summaries, qui transforment de longs textes en résumés concis, facilitant ainsi l'accès rapide à l'information. L'AI GC Remover se distingue également, en éliminant les bruits de fond indésirables lors des appels, pour une communication plus nette. Enfin, Breeno Touch analyse le contenu de l'écran pour proposer des actions et services pertinents, en fonction des interactions de l'utilisateur.

