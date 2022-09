Le OnePlus 10 Pro reçoit déjà Android 13 avant même les Galaxy S22

OnePlus fait désormais partie des premiers fabricants de smartphones Android à avoir déployé la version stable de la nouvelle mise à jour Android 13 sur l’un de ses smartphones phares : le OnePlus 10 Pro.

Alors qu’Android 13 n’a été déployée sur les smartphones Pixel de Google qu’il y a un peu plus d’un mois, le fabricant chinois OnePlus vient d’annoncer commencer le déploiement de la version stable sur son smartphone phare de 2022, le OnePlus 10 Pro. Comme à son habitude, OnePlus n’a donc pas tardé à utiliser la dernière version du système d’exploitation de Google sur l’un de ses appareils.

OnePlus peut même se vanter d’avoir coupé l’herbe sous le pied de Samsung, qui est pourtant historiquement l’un des premiers à adopter les nouvelles versions d’Android sur ses smartphones haut de gamme les plus récents. Les Galaxy S22 devront vraisemblablement attendre le mois d’octobre avant d’être mis à jour.

Lire également – Android 13 : Google va imposer les mises à jour rapides à tous les constructeurs

Android 13 arrive avec OxygenOS 13 sur les OnePlus 10 Pro

OnePlus a évidemment déployé Android 13 sur son smartphone à l’occasion de la sortie d’OxygenOS 13, la nouvelle version de sa surcouche maison. Parmi les nouvelles fonctionnalités au programme, on peut citer l’arrivée du design Aquatic Aquamorphic Design pour son interface utilisateur. Cette conception unique fournit sa propre marque de couleurs de thème pour un « confort visuel accru ». Cette nouvelle fonctionnalité a également permis de rendre les animations beaucoup plus naturelles et accrocheuses.

Les propriétaires du smartphone bénéficieront également de l’affichage actif Bitmoji Always-On, d’une nouvelle fonction Auto Pixelate pour les captures d’écran. Du côté des jeux mobiles, OxygenOS 13 a été mis à jour pour inclure HyperBoost GPA 4.0. La nouvelle fonctionnalité permettra de booster votre nombre d’images par seconde (FPS) et d'équilibrer les performances et la consommation d'énergie de votre téléphone pendant les moments de jeu intenses.

Malgré sa sortie plus récente, on attend toujours que le OnePlus 10T reçoive la nouvelle mise à jour Android 13. On imagine que celle-ci pourrait arriver dès le mois d’octobre. Quoi qu’il en soit, vous pouvez déjà télécharger la mise à jour Android 13 sur votre OnePlus 10 Pro. Si celle-ci n’est pas encore disponible chez vous, il faudra patienter quelques jours, car OnePlus va probablement la déployer progressivement.