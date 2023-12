OnePlus 12 : on connait enfin la date de lancement officielle en France

Ça y est, on sait enfin quand aura lieu la présentation du OnePlus 12 en dehors de Chine. Il faudra encore attendre un peu plus d’un mois avant de voir le smartphone haut de gamme arriver chez nous.

Après un lancement réussi en Chine, le OnePlus 12 se prépare à une sortie mondiale, prévue pour le 23 janvier. Les amateurs de OnePlus du monde entier peuvent se réjouir, puisque le fabricant annonce que l’appareil sera commercialisé dans pas moins de 50 pays différents, dont probablement la France.

Avant une sortie à l’international, OnePlus va cependant devoir corriger quelques problèmes sur son smartphone, notamment au niveau de la qualité de fabrication. Plusieurs rapports ont fait état de défauts de conception plus ou moins problématiques. Quelqu’un a même retrouvé un insecte bloqué dans la vitre arrière de son smartphone.

Le OnePlus 12 est l’un des smartphones Android les plus puissants

Le OnePlus 12 a été présenté comme l’un des téléphones les plus puissants à ce jour. Il affiche des caractéristiques qui ne manqueront pas de faire tourner les têtes. L'appareil est disponible dans plusieurs configurations de mémoire vive, avec une option étonnante de 24 Go de RAM, mais on doute que cette version soit disponible en dehors de la Chine.

Les options de stockage sont tout aussi impressionnantes, le OnePlus 12 offrant jusqu'à 1 To d'espace de stockage. L'appareil est équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, mais l’un des meilleurs aspects du smartphone se situe au niveau de sa batterie.

L’appareil est alimenté par un accumulateur colossal de 5400 mAh, qui lui permet d’offrir une autonomie bien plus importante que ses prédécesseurs. La batterie est compatible avec la recharge rapide 100W, et le smartphone marque surtout le retour de la recharge rapide sans fil 50W.

Les amateurs de photographie apprécieront le système d'appareil photo amélioré, doté d'un nouveau capteur Sony LYT-808 pour l'appareil photo principal de 50 mégapixels et d'un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels offrant un zoom optique 3X. Enfin, l'écran AMOLED 120Hz de 6,82 pouces de l'appareil est doté d'une dalle 2K 120 Hz LTPO fabriquée par le groupe technologique chinois BOE, qui promet d’être l’une des plus lumineuses du marché.