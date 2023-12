OnePlus 12 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le smartphone premium

Le OnePlus 12 sera l'un des smartphones qui comptent en 2024. Design, performances, écran, appareil photo, batterie, logiciel, voici tout ce qu'il faut savoir sur le smartphone haut de gamme.

Après une période durant laquelle la marque se cherchait un nouveau souffle, OnePlus s'est remise à l'endroit en 2023 avec le lancement des OnePlus 11 et OnePlus Nord 3. Pas exempts de tout défaut, ces deux modèles avaient au moins le mérite de revenir aux principes historiques du fabricant : des performances élevées pour un prix maitrisé. Avec le OnePlus 12, nous attendons un mobile offrant une expérience haut de gamme, qui renoue avec les grandes années du constructeur.

Quand sort le OnePlus 12 ?

Le OnePlus 12 sera lancé en Chine le 5 décembre 2023, pour une disponibilité dans le courant du mois. La présentation du smartphone à l'international devrait avoir lieu le 23 janvier 2024, indique le leaker Max Jambor, qui a bon nombre de fuites à son actif. L'événement aura lieu en Inde. Il devrait ensuite y être commercialisé dans la foulée.

OnePlus n'a pas encore officialisé la sortie du smartphone en France. Rappelons qu'OPPO, qui appartient au même groupe, a dû récemment quitter le territoire. Étant donné que le OnePlus Open pliant est bien disponible chez nous, nous restons optimistes quant à une sortie dans nos contrées. Le OnePlus 12 sera en opposition directe avec deux autres smartphones très attendus : le Galaxy S24 de Samsung et le Xiaomi 14.

Combien coûte le OnePlus 12 ?

Le prix du OnePlus 12 en Europe devrait être communiqué fin janvier 2024. Les tarifs pratiqués en Chine nous donneront une première indication sur une éventuelle hausse de prix. Pour rappel, le OnePlus 11 était vendu à 849 euros avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace stockage et à 919 euros dans sa configuration de 16 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Le OnePlus 11 coûtait moins cher que le OnePlus 10 Pro, et, vu les nouveautés, l'on peut craindre que la marque n'aligne la grille tarifaire du OnePlus 12 sur celle du OnePlus 10 Pro, voire encore au-dessus. Le OnePlus 10 Pro était affiché à 919 et 999 euros pour les mêmes options de mémoire mentionnées plus tôt.

Un design proche du OnePlus 11 ?

OnePlus a commencé à teaser son nouveau smartphone, nous donnant un bon aperçu de son design. Le OnePlus 12 reprend dans les grandes lignes la conception de son prédécesseur, le OnePlus 11. Le proéminent bloc photo circulaire propre aux marques appartenant à BBK Electronics (OPPO, vivo, realme) fait son retour et les tranches restent arrondies, alors que la tendance est aux écrans et aux tranches plates chez la concurrence.

OnePlus a modifié l'emplacement du curseur d'alerte, ce bouton physique qui permet de passer en mode silencieux, vibrations ou sonnerie à la volée. Il se trouve désormais du côté gauche, alors que la touche de volume rebascule vers la droite, sous le bouton de démarrage. Ce choix est dicté par le transfert des (nouvelles) antennes réseau dans la partie du terminal qui hébergeait jusqu'ici le curseur l'alerte. OnePlus explique que la “position optimale pour les antennes se situe entre les index de l’utilisateur lorsque le téléphone est tenu en orientation paysage”.

L'écran incurvé permet de faire quasiment disparaître les bordures sur les côtés. La caméra frontale est logée dans un poinçon central, un design à présent classique. Le lecteur d'empreintes est situé sous l'écran, le port passe à l'USB 3.2 pour des vitesses de transfert de données plus rapides, et une meilleure résistance à l'eau et aux poussières sont aussi de la partie.

Il y a du nouveau du côté des coloris. D'abord, le bloc photo se fond mieux dans le panneau arrière, car il adopte la même couleur que celui-ci. Sur la génération antérieure, le bloc photo était systématiquement noir. Autre changement, chaque couleur correspond à une finition différente du verre à l'arrière de l'appareil. Avec le modèle noir, nous bénéficions d'une texture mate. Le OnePlus 12 blanc opte quant à lui pour le brillant. Enfin, la version verte, baptisée Flowy Emerald, mise sur l'originalité et tente d'apporter une touche de luxe au smartphone.

L'écran le plus lumineux du marché ?

Les smartphones haut de gamme de OnePlus ont toujours de magnifiques écrans, mais le OnePlus 12 va creuser un fossé avec les modèles précédents. Alors que le OnePlus 11 reprenait la technologie E4 AMOLED déjà utilisée sur les OnePlus 9 Pro et OnePlus 10 Pro, le OnePlus 12 adopte une dalle OLED 8T LTPO de 6,82 pouces, à la fois plus lumineuse et plus efficace énergétiquement. Fabriquée par le fournisseur chinois BOE, elle peut atteindre une luminosité jusqu'à 4 500 nits dans certains scénarios HDR, du jamais vu sur un mobile. En conditions réelles, la luminosité de l'affichage pourrait tout de même dépasser les 1 700 nits, encore une prouesse.

L'écran offre une définition QHD+ 1 440 x 3 168 pixels et une fréquence de rafraichissement adaptative entre 1 et 120 Hz. Celle-ci est ajustée automatiquement en fonction du contenu affiché à l'écran. Le OnePlus 12 se distingue également par une gradation par modulation de largeur d'impulsion (PWM) s'élevant à 2 160 Hz, promettant un excellent confort visuel. L'écran disposerait par ailleurs d'un Delta E très faible, garantissant des couleurs fidèles.

Les experts de DisplayMate ont accordé à l'écran du OnePlus 12 la note maximale A+ suite à leurs tests, mettant particulièrement en évidence la luminosité et la colorimétrie précise de l'affichage.

Le smartphone Android le plus puissant ?

Le OnePlus 12 est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, gravée en 3 nm. Il s'agit du SoC pour smartphone le plus puissant du moment, si l'on fait abstraction des composants signés Apple. Si OnePlus ne s'est pas toujours montré très constant sur certains aspects de ses appareils, comme la photo ou l'autonomie, ses mobiles ont toujours été très bien optimisés pour délivrer des performances de haute volée. Et le OnePlus 12 devrait exploiter tout le potentiel du Snapdragon 8 Gen 3 pour s'imposer comme l'un des smartphones les plus efficaces de 2024.

Le réputé fiable leaker Digital Chat Station a partagé un benchmark AnTuTu d'un OnePlus 12 embarquant 24 Go de RAM et 1 To de stockage SSD. Ce modèle, qui ne sera probablement pas commercialisé en Europe, explose les scores en obtenant 2 333 033 points. À titre de comparaison, le leader actuel du classement est le OnePlus Ace 2 Pro (un genre de OnePlus 11 survitaminé lancé en Chine à l'été 2023) avec 1 648 063.

Les configurations moins dotées en mémoire ne parviendront pas à ce niveau de performances, mais resteront dans les sommets de la hiérarchie. Sur Geekbench, le OnePlus 12 a par exemple récolté 2 169 points en single core et 6 501 points en multi core.

Un monstre d'autonomie ?

OnePlus n'est pas spécialement connu pour proposer des smartphones endurants, se rattrapant sur la vitesse de charge pour compenser. Mais cela pourrait évoluer avec ce OnePlus 12, attendu avec une batterie de 5 400 mAh. Une telle capacité, qu'on ne voit que sur quelques modèles de mobiles appartenant à un segment bien spécifique, devrait pourvoir une bonne autonomie au terminal. Surtout qu'avec ses nouvelles puce et dalle, moins énergivores, le OnePlus 12 est censé moins consommer.

La charge filaire ultra rapide de 100 W est de nouveau présente, alors que la charge par induction pourrait opérer son grand retour, avec une puissance de 50 W. Une fonction de charge inversée devrait aussi être incluse. Avec cette option, le OnePlus 12 rejoindrait alors véritablement la cour des grands. Sauf quelques modèles Pro, la marque a historiquement fait l'impasse sur la charge sans fil afin de réduire les coûts, estimant que la charge filaire convient à la plupart des utilisateurs.

Un meilleur appareil photo ?

Malgré un partenariat avec Hasselblad, OnePlus ne parvient pas à offrir une qualité photo aussi bonne que chez Samsung, Xiaomi, Google ou Apple. Pour se renforcer sur cet aspect, le OnePlus 12 compte sur un capteur principal Sony LYT-808 de 48 MP (le même que sur le OnePlus Open), un module ultra grand-angle de 48MP et un téléobjectif périscopique de 64 MP, une grande première chez le fabricant. Cette optique offre un zoom optique 3x. Nous ne sommes pas sur les 5x de l'iPhone 14 Pro max ou les 10x du Galaxy S23 Ultra, mais un zoom optique 3x bien maitrisé peut donner d'excellents résultats. Petite originalité, le téléobjectif joue sur la longueur focale en hauteur plutôt qu'en profondeur. Avec les améliorations de traitement de l'imagerie du Snapdragon 8 Gen 3, le OnePlus 12 sera sans doute le meilleur photophone de la marque à ce jour.

OxygenOS 14 et 4 ans de mises à jour ?

OxygenOS est une surcouche appréciée par sa simplicité et ses options de personnalisation. Loin des usines à gaz que peuvent être One UI ou MIUI (qui va transiter vers HyperOS), OxygenOS brille par sa fluidité et sa navigation simplifiée. L'affaire de la fusion, finalement avortée, avec ColorOS d'OPPO a laissé des traces, mais le développement est reparti sur de bons rails.

Le OnePlus 12 sera livré sous OxygenOS 14, basé sur Android 14. Le constructeur promet quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité pour ses appareils premium, adoptant la même politique que Samsung à cet égard. Outre les fonctions relatives à la version Stock d'Android 14, OxygenOS 14 va se concentrer sur l'amélioration des interactions entre les différents appareils de l'écosystème (écouteurs, montres connectées…).

Le nouveau moteur Trinity promet une expérience encore plus fluide et rapide. OnePlus promet que les “optimisations de performances les plus avancées jamais réalisées associent des améliorations importantes au niveau système et des innovations en matière de jeu mobile”. On retrouve aussi un File Dock pour stocker, retrouver et partager ses contenus de manière plus efficace, une amélioration du Always-on Display, une migration des données plus stable, une refonte de l'application Notes et bien plus encore.