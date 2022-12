OnePlus 11 : le lancement est calé au 7 février 2023, avec les Buds Pro 2

Comme chaque année, OnePlus dévoilera très prochainement son nouveau flagship, le OnePlus 11. Et on a désormais une date de lancement : le prochain smartphone haut de gamme de la marque sera présenté en février prochain.

Si le OnePlus 10 Pro a été lancé le 11 janvier 2023 en Chine, la marque a légèrement retardé son calendrier cette année pour lancer son nouveau flagship. Ainsi le OnePlus 11 sera dévoilé un peu plus tard. OnePlus vient en effet d'officialiser la date de lancement du smartphone, qui est donc fixée au 7 février 2023.

Baptisé Cloud 11, l'événement se déroulera à New Delhi et permettra à la marque de lancer simultanément deux produits : le OnePlus 11 5G et les OnePlus Buds Pro 2. Alors que OnePlus avait lancé son OnePlus 10 Pro en Chine l'an passé, l'entreprise capitalise cette année sur l'Inde. Très probablement parce que la marque y est connue et reconnue, puisqu'elle se place en 3e position sur le marché des smartphones premium (juste derrière Apple et Samsung).

Le OnePlus 11 sera dévoilé en février 2023 en amont du MWC

Le smartphone sera donc lancé trois semaines avant le Mobile World Congress de Barcelone, qui se tiendra du 27 février au 3 mars 2023. Une annonce qui pourrait coïncider avec le lancement d'un autre flagship : le Galaxy S23. Samsung a pris en effet pour habitude de lancer ses appareils à peu près à la même période. La bataille s'annonce rude entre les deux modèles, d'autant que OnePlus a vraisemblablement décidé d'offrir toute une panoplie de belles innovations à son futur flagship.

Avec son imposant îlot dorsal qui accueille les capteurs photo, îlot circulaire et placé sur le côté gauche, le OnePlus 11 devrait profiter d'un tout nouveau design. De son côté, un porte-parole de la marque a confirmé deux rumeurs concernant le OnePlus 11. D'une part, le smartphone profitera d'un capteur photo signé Hasselblad. Et d'autre part, l'Alert Slider (qui permet de basculer entre les modes sonnerie, silencieux ou vibreur), devrait faire son grand retour.

Enfin, selon les dernières informations en date, il est probable que le OnePlus 11 profite d'un Snapdragon 8 Gen 2, une dalle de 6,7″ rafraîchie à 120 Hz. Bref, l'année devrait commencer sur les chapeaux de roue pour la marque. En revanche, il s'agira du seul flagship OnePlus dévoilé en début d'année prochaine. Il ne faut donc pas s'attendre à une version Pro du smartphone pour 2023, du moins pas dans l'immédiat.