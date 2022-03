RTX 3000 : Nvidia se vante d’avoir augmenté le prix de ses cartes graphiques

En moyenne, le prix des RTX 3000 a augmenté de 300 dollars par rapport à la génération précédente, selon Nvidia. Une hausse dont le constructeur n’est visiblement pas peu fier, à en croire sa dernière réunion avec ses investisseurs. En effet, la pénurie de composants n’est pas la seule responsable de cette dernière.



Aujourd’hui encore, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver une RTX 3000 à un prix raisonnable. Certes, les cartes graphiques sont désormais à leur prix le plus depuis plus d’un an, et les tarifs continuent de baisser depuis le début de l’année. Mais, quoiqu’il arrive, la dernière génération de GPU de Nvidia a connu une hausse significative par rapport à leur prédécesseure.

« Les cartes graphiques sont plus rentables que jamais », a déclaré non sans une certaine fierté Jeff Fisher, vice-président chez les verts. « D’après nos données, ils dépensent 300 dollars de plus que ce qu’ils ont payé pour la carte graphique qu’ils ont remplacée. » Bien entendu, une bonne partie de ces 300 dollars sont à mettre sur le dos de la pénurie de composants, qui a fait grimper les prix de manière exponentielle pendant toute l’année 2021.

Seulement 29 % des joueurs possèdent une RTX 3000

Mais celle-ci est loin d’être la seule responsable. En effet, lors de son lancement en 2016, la GTX 1070 affichait un MSRP de 379 dollars. Aujourd’hui, sa version équivalente, à savoir la RTX 3070, est censée se vendre pour 499 dollars — ce qui n’est bien sûr pas le cas au vu de la situation actuelle. Dans tous les cas, ce sont donc 120 dollars supplémentaires que les joueurs doivent payer pour mettre à jour leur setup.

Comme on peut s’en douter, la grande majorité n’a pas les moyens de dépenser une telle somme. Cela se ressent nécessairement sur les ventes de Nvidia. Ainsi, seuls 29 % des joueurs sont équipés d’une RTX 3000. Le reste se contente encore aujourd’hui d’une GTX, dont les derniers modèles remontent pourtant à 2018. Ces données corroborent d’ailleurs avec celles de Steam, qui révèlent que la GTX 1060 est le GPU le plus populaire chez les joueurs.

