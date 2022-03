RTX 3000, RX 6000 : les prix des cartes graphiques sont en chute libre sur eBay, -25% en 3 mois

Les prix des cartes graphiques continuent de chuter de manière impressionnante. Sur eBay, elles s’affichent désormais 25 % moins chères qu’en décembre 2021. Une baisse considérable qui redonne du baume au cœur, même si les prix continuent d’être très élevés.

On en serait presque ému. Chaque semaine depuis le début de l’année, on craint, par habitude désormais, une nouvelle flambée des prix, mais non : les cartes graphiques continuent de se vendre de moins en moins cher. À vrai dire, les prix n’ont même jamais été aussi bas depuis plus d’un an. Après une année 2021 catastrophique, il y a vraiment de quoi se montrer optimiste, surtout depuis la forte baisse de février qui a fait chuter de 11 % les prix des GPU.

Aujourd’hui, un nouveau rapport de Tom’s Hardware confirme le phénomène. Sur eBay, la différence est particulièrement notable, puisque les prix des RTX 3000 et RX 6000 ont baissé de 25 % en moyenne depuis décembre 2021. Bien entendu, ces derniers restent toujours supérieurs aux prix conseillés par les constructeurs, à savoir 68 % pour Nvidia et 45 % pour AMD.

Les cartes graphiques seront-elles bientôt à des prix acceptables ?

La RTX 3090, notamment, a droit à une forte de baisse de 9,2 % ce mois-ci, et s’affiche désormais à 2126 dollars. Chez la concurrence, la RX 6900 XT se vend désormais à 1324 dollars, soit 6,9 % de moins que le mois dernier. La RTX 3070 et la RX 6800 sont respectivement commercialisées à 887 dollars (-10,2 %) et 960 dollars (-7 %). De leur côté, les cartes plus anciennes proposent également une petite ristourne, à l’instar de la RTX 2080 Ti désormais 4,2 % moins chère, ou encore la RX 5700 XT et sa baisse considérable de 12,1 %.

En bref, le marché des cartes graphiques se porte beaucoup mieux, à défaut de se porter bien. On le répète depuis maintenant plusieurs semaines, mais l’espoir est réellement de mise. C’est la première fois depuis un an que la baisse des prix est aussi notable que constante. Selon les prévisions de Tom’s Hardware, si le rythme continue d’être aussi soutenu, les prix conseillés par les constructeurs devraient être atteints d’ici la seconde moitié de l’année. On y est presque.

