RTX 3000 : Nvidia supprime les limitations de minage des cryptomonnaies, mais c’est normal

Nvidia vient d’annoncer la levée des restrictions de ses RTX 3000 en matière de minage de cryptomonnaies. En effet, le driver LHR ne limitera plus le hash rate des cartes graphiques qui pourront de nouveau miner en toute tranquillité. Alors, vers une nouvelle pénurie ? Pas vraiment, car l’intérêt des mineurs pour les GPU vient de chuter pour une raison toute simple.

Souvenez-vous : l’année 2021 avait été mouvementée pour les gamers, qui tentaient tant bien que mal (et encore un peu aujourd’hui) de se procurer une RTX 3000 à un prix décent. La pénurie de composants avait fait grimper les prix, mais elle n’était pas la seule. Les mineurs de cryptomonnaies étaient également responsables. En effet, le moindre stock était souvent vidé par ces derniers dans le but de se construire une ferme la plus rentable possible.

Finalement, en mai 2021, Nvidia décide de réagir en lançant, d’une part, des cartes graphiques spécialement conçues pour le minage et, d’autre part, en limitant le hash rate de ses cartes graphiques grâce à la technologie LHR. La solution eut un succès relativement mitigé, mais eut tout de même le mérite de faire baisser la demande des mineurs pour les GPU. Pourtant, aujourd’hui, Nvidia a décidé de faire machine arrière et de lever toutes ses restrictions.

Pourquoi Nvidia retire les mesures anti crypto-mining de ses RTX 3000

Comme l’a repéré un utilisateur de Reddit, le dernier driver de Nvidia pour Windows et Linux désactive le LHR. De fait, les RTX 3000 vont retrouver toutes leurs capacités en minage de cryptomonnaies dans les jours à venir. Le constructeur a-t-il donc perdu la tête ? En réalité, c’est tout l’inverse. En effet, un petit événement a bousculé le monde des cryptomonnaies il y a quelques semaines.

Sur le même sujet — GeForce RTX : les crypto-mineurs sont parvenus à contourner les restrictions de Nvidia

Nous parlons bien sûr de The Merge, la mise à jour historique de la blockchain Ethereum. Outre son impact considérable sur la manière dont fonctionne la cryptomonnaie, The Merge a également mis fin au minage de celle-ci, en passant à la méthode proof-of-stake. Si l’Ethereum n’était certes pas la seule cryptomonnaie à être minée avec une carte graphique, elle était sans aucun doute la plus populaire. Autrement dit, la suppression du LHR ne devrait pas déclencher un mouvement de foule chez les mineurs.

Source : Reddit