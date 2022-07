RTX 3000, RX 6000 : pourquoi la chute des prix n’est pas forcément une bonne nouvelle

Après deux ans de prix exorbitants, les cartes graphiques de Nvidia et d’AMD se vendent désormais à des tarifs raisonnables, voire même parfois en dessous du prix conseillé par le constructeur. Selon les chiffres de Tom’s Hardware, les prix ont chuté de 57 % en moyenne depuis le début de l’année. Néanmoins, contrairement aux apparences, cela n’est pas une bonne nouvelle pour les joueurs.

Voilà plusieurs mois que nous constatons une chute drastique des prix des cartes graphiques. Il était temps : durant toute l’année 2020 et 2021, acheter une RTX 3000 ou une RX 6000 relevait du parcours du combattant. Première étape : attendre que des stocks soient disponibles. Deuxième étape : prier pour en trouver une à un prix (relativement) raisonnable. Autant dire que cela était quasiment impossible.

Mais depuis le début de l’année donc, les choses reviennent tout doucement à la normale. Les prix sont en baisse constante, surtout les modèles d’occasion. D’après nos confrères de Tom’s Hardware, qui ont suivi le phénomène de manière assidue, les tarifs ont chuté de 57 % en moyenne depuis le mois de janvier. Sur eBay, c’est l’hécatombe : rien que sur le mois de juin, les prix ont baissé de 14 %.

Les prix des cartes graphiques baissent, mais le pire est à venir

À première vue donc, ces chiffres sont plutôt réjouissants. D’autant que cette baisse se remarque avant tout sur les modèles haut de gamme, laissant enfin l’opportunité aux joueurs de se procurer une carte graphique premium après deux ans de pénurie. Néanmoins, plusieurs éléments laissent à penser que rien de tout cela n’est pas vraiment une bonne nouvelle.

Commençons par le plus évident. Après des mois et des mois de prix exorbitants, voir les cartes graphiques en dessous du MSRP est certes plaisant, mais l’on peut arguer que près de deux ans après leur sortie, ces prix sont non seulement justifiés, mais surtout encore trop hauts. D’autant que la sortie des GeForce RTX 4000 approche à grands pas, ce qui devrait théoriquement faire chuter encore plus les prix.

Justement, ce n’est pas pour rien si le marché de l’occasion est le premier à afficher une chute aussi visible : les joueurs commencent à se débarrasser de leur modèle en prévision du lancement de la nouvelle génération. Et ils ne sont pas les seuls : les mineurs de cryptomonnaies sont également à l’affût. Ces derniers, qui ont acheté l’équivalent de 14 milliards d’euros de cartes graphiques ces dernières années, comptent bien mettre à niveau leur matériel dès que possible.

Autrement dit, ils sont nombreux à mettre en vente leur modèle actuel. Or, après des mois, voire années à miner, leurs cartes graphiques sont loin, très loin d’être dans un parfait état. Pour un prix donc relativement « raisonnable », les joueurs intéressés risquent de se retrouver avec GPU usé, tout juste bon à tenir quelques mois. Rien de très réjouissant, donc.

