Nvidia RTX 3080 : des spéculateurs vendent la carte jusqu’à 70 000 dollars sur eBay

Lancée jeudi 17 septembre, la Nvidia RTX 3080 est déjà en rupture de stock partout. Le périphérique n'est plus à son prix normal de vente de 719 euros là où elle est encore disponible. Sur eBay, les spéculateurs de tous bords semblent déjà profiter allègrement de la situation en proposant des “commandes confirmées” de RTX 3080 jusqu'à 25000 euros. Dans un cas au moins, une vente s'est conclue pour 70 000 dollars.

Les ruptures de stock ont commencé peu après 9 heures jeudi 17 septembre 2020 partout aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Et depuis, les prix explosent, surtout sur eBay. La Nvidia RTX 3080 Founders Edition est normalement proposée pour un prix de vente de 719 euros en France. Le problème, c'est que le modèle n'est tout simplement plus disponible. Le seul magasin à proposer des cartes RTX 3080 est au moment où nous écrivons ces lignes, c'est Cdiscount. Mais l'enseigne ne propose plus que des cartes de constructeurs tiers, comme PNY, avec des prix qui démarrent à 829 € et qui atteignent jusqu'à 1058,95 € pour la version de Gigabyte.

Or, lorsque l'on sort des réseaux de distribution traditionnels, on entre carrément dans une autre dimension. eBay, en particulier, donne l'impression d'une ruée vers l'or. Un vendeur propose par exemple une Nvidia GeForce RTX 3080 FE pour la bagatelle de 25050 euros, rien que ça. Et si cela ne vous semblait pas suffisant, une unité s'est même vendue pour la bagatelle de 70 000 dollars comme le rapporte Gizmodo. La carte est dans tous les cas intouchable sur eBay sous les 819 euros (en version Zotac) et au milieu des annonces douteuses, on trouve même des gens qui essaient de vendre un papier avec une photo de la carte imprimée dessus au prix de vente de la Fouders Edition. Dans l'ensemble la plupart des listings oscillent à date entre 1000 et 4000 euros. Et la situation ne semble pas en train de s'arranger alors que la carte continue au lendemain de son lancement d'être en rupture de stock chronique.

Pourtant, nombre de ces annonces ne promettent que de simples “commandes confirmées” – ce qui suggère au passage que la plupart des auteurs de ces listings n'ont pas encore reçu la carte. Quand bien même un grand nombre de ces mêmes listings proposent le produit en “Achat immédiat”. Les fans, eux, n'hésitent plus à exprimer leur mécontentement sur Twitter. En réponse à un tweet Nvidia plein d'emphase sur le succès fou de ses cartes, nombre d'internautes ont critiqué le lancement du fondeur. Un twittos NotTheOnlyRobert, s'étrangle par exemple :

1) Not a single partner who had notifications for launch of the product sent one (that includes your own stores)

2) the nVidia shop went from Notify to sold out in 1.2 seconds

3) You didn't work with retailers to prevent scalpers

So you want us to buy AMD Cards?

— NotTheOnlyRobert (@rleiper84) September 17, 2020