Nvidia GeForce RTX 3090 : 24 Go de VRAM, TDP de 350 W, voici les premières caractéristiques

Chez Nvidia, la référence GeForce RTX 3090 sera la plus puissante de ses futures cartes graphiques. Les premières caractéristiques du monstre viennent de fuiter et elles n’ont rien à voir avec la RTX 2080 Ti, la plus performante des propositions actuelles de la marque à destination du grand public.

À quelques mois de lancement des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3000 series, les fuites commencent à s’accélérer. À la surprise générale, la photo d’un prototype de RTX 3080 a fuité en fin de semaine dernière, révélant au grand jour le design de la future carte graphique avec son système de refroidissement. L’authenticité de l’image n’est plus débattue à l’étape actuelle, Nvidia ayant lancé une enquête en interne pour déterminer à quel endroit précisément se situe la brèche ayant conduit à cette énorme fuite.

Comme si cela ne suffisait pas, les caractéristiques de trois références parmi les futures cartes graphiques Nvidia viennent de faire surface dont celles de la GeForce RTX 3090 . Elles ont été dévoilées parle site allemand IgorsLab qui affirme les avoir obtenues de sources proches de la marque au caméléon.

Nvidia RTX 3090 Ti : future remplaçante de la Titan RTX ?

Les trois cartes graphiques référencées sont toutes basées sur le GPU GA102 qui fait partie de la nouvelle famille de puces à architecture Ampere gravées en 7 nm. La moins puissante des trois cartes graphiques est la RTX 3080 standard et la plus performante n’est autre que la RTX 3090 d’extension Ti ou Super. C’est dire que la nomenclature exacte de la référence n’est pas encore connue. Mais ce détail n’a que peu d’importance comparé aux premiers indices sur les caractéristiques de la carte en question.

Elle serait en effet équipée d’une mémoire GDDR6X de 24 Go sur un bus de 384 bits, pour un TBP de 350 W. Nvidia n’a proposé autant de VRAM que sur la dernière RTX TITAN, la plus puissante de ses cartes graphiques actuelles. On pourrait comprendre par là que la marque a l’intention de faire disparaître la gamme TITAN. Ses références habituelles devraient être intégrées à la famille GeForce RTX standard.

Venons-en maintenant aux deux autres cartes graphiques de la liste. La RTX 3080 standard embarquerait 10 Go de mémoire GDDR6X sur un bus de 320 bits. La RTX 3080 Ti quant à elle aurait 1 Go de VRAM en plus, soit 11 Go sur un bus de 352 bits. Les deux cartes partagent le même TDP de 320 W.

Aussi intéressantes que ces caractéristiques paraissent, les informations les plus attendues par la communauté des gamers concernent les références GeForce RTX 3070 et 3060 qui toucheront un public plus large. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la concurrence sera très serrée cette année. De son côté, AMD prépare du lourd avec ses prochains GPU Big Navi d’architecture RDNA 2. Aux dernières nouvelles, elles devaient être lancées d’ici septembre/octobre, soit dans la même période que les nouvelles cartes Ampere du concurrent vert.

Source : IgorsLab