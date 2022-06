RTX 3000, RX 6000 : la baisse des prix continuent grâce au crash des cryptomonnaies

L’année 2022 est toujours au beau fixe pour les joueurs qui cherchent une carte graphique. Alors que les prix baissent de manière constante depuis des moins, le récent crash des cryptomonnaies permet de soutenir la tendance. Neuve ou d’occasion, de nombreux modèles s’affichent bien moins cher qu’il y a quelques semaines, aussi bien chez AMD que Nvidia.

Depuis le début de la pandémie, les joueurs avaient concrètement deux cibles dans leur viseur : les scalpers d’une part, qui s’accaparaient le moindre stock disponible pour le revendre à prix d’or ; et les mineurs de cryptomonnaies d’autre part, qui en faisaient de même mais cette fois pour obtenir du Bitcoin, Ethereum ou toute autre devise numérique à titre personnel. Depuis, la situation a bien changé.

Si l’on ne peut pas encore dire que les choses sont enfin revenues à la normale, elles se sont néanmoins nettement améliorées. Depuis des mois, les prix des cartes graphiques baissent inlassablement, et flirtent désormais avec le prix conseillé par les constructeurs. Aujourd’hui, un événement pourrait bien donner le dernier coup de pouce nécessaire pour que le MSRP soit atteint : il s’agit du crash des cryptomonnaies.

Les mineurs de cryptomonnaies revendent en urgence leurs cartes graphiques

En effet, la chute du Bitcoin et de ses homologues profite largement aux joueurs, puisqu’elle entraîne dans un premier temps un désintérêt des mineurs pour les cartes graphiques. Résultat, aux États-Unis, les prix ont chuté jusqu’à 9 % pour les RTX 3000 et RX 6000 en seulement deux semaines. Les cartes Nvidia sont par ailleurs les plus concernées, et notamment les modèles entrée de gamme tels que la RTX 3050 et RTX 3060 Ti qui ont longtemps souffert d’une demande trop forte.

Puis, dans un second, ce krach amène de nombreux mineurs à se séparer de leurs cartes graphiques, inondant ainsi eBay d’annonces aux prix très alléchants (si l’on prend en compte les derniers mois). Alors que les tarifs avaient déjà chuté de 25 % en 3 mois, la première moitié de juin a vu une nouvelle baisse entre 10 % et 20 % des prix. L’avenir s’annonce donc très prometteur pour le marché, au fur et à mesure que la production retrouve son rythme normal.

Source : Tom’s Hardware