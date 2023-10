Nvidia veut lancer une RTX 3050 ultra abordable en 2024, mais toujours pas de RTX 4050 à l’horizon

Nvidia s’apprêterait à sortir une nouvelle déclinaison encore moins chère que la carte d’entrée de gamme de la série RTX 30XX, sortie en 2022.

La GeForce RTX 3050, sortie en janvier 2022, est non seulement la carte graphique la plus abordable de la série RTX 30XX, mais elle constitue aussi le ticket d’entrée dans l’univers du raytracing et de la DLSS pour un prix d’environ 300 €. Pour ce prix, les joueurs bénéficient d’une carte graphique basée sur la microarchitecture Ampere, capable de gérer la plupart des jeux modernes à une résolution de 1080 p avec des paramètres graphiques élevés ou moyens.

Le bruit court que Nvidia s’apprête à proposer une déclinaison encore plus abordable de la GeForce RTX 3050, et elle serait dotée de 6 Go de mémoire vidéo quand la version basique de la carte intégrait 8 Go de mémoire vidéo, et utilisait une puce GA-106 ou GA-107. Pour liquider ses stocks de RTX 3050, Nvidia ne devrait donc pas changer cette formule et proposera avec la GeForce RTX 3050 6 Go une carte graphique économique capable de gérer une résolution de 1080 p, voire 1440 p, avec des réglages graphiques au minimum. Par ailleurs, cette nouvelle carte d’entrée de gamme devrait se montrer encore moins énergivore que ses devancières pourtant déjà peu gourmandes.

Nvidia va proposer une déclinaison encore plus abordable de la RTX 3050

Selon Wccf Tech, « la RTX 3050 6 Go disposera d’un bus 96 bits, ce qui offrira certes une bande passante inférieure au bus de 128 bits de la version originale […] mais permettra aussi à la carte de consommer beaucoup moins avec une TDP fixée à 70W (contre 140 W sur la RTX 3050 8 Go). La fréquence d’horloge est également revue à la baisse, à 1470 MHz contre 1777 MHz, soit une baisse de performance de 21 % environ.

Si on comprend que Nvidia souhaite se débarrasser de son stock de composants invendus, la décision de proposer une nouvelle version de la RTX 3050 ne laisse pas entrevoir la sortie de la RTX 4050, la carte vraiment abordable sous architecture Ada Lovelace. Elle était censée arriver un peu avant l’été, mais si la rumeur sur la RTX 3050 6 Go dit vrai, elle ne risque pas d’être commercialisée avant longtemps.